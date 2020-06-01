Salgın sonrasında devletler arası ilişkiler de eskisinden farklı olacak

Koronavirüs salgını sonrasındaki dünyanın eskisinden çok farklı olacağına ilişkin öngörüler günümüz kahinleri tarafından defalarca seslendirildi. Bunların ortak noktaları, günlük yaşamlara ve iş hayatına dairdi... İnternet ve tele-konferans sistemlerinin, bireysel ve yüz yüze ilişkilerin yerini alacağı genel kanı şeklindeydi.



Bill Gates'in yorumu

Ancak koronavirüs sonrasında devletler arası ilişkilerin alacağı şekle ilişkin öngörüler çok fazla değildi. Salgın başlamadan çok önce Bill Gates'in "Süper güçler nükleer savaşlar için hazırlandılar. Ama hiçbiri virüs saldırısına hazırlıklı değil" şeklindeki açıklaması derinine değerlendirilmiyordu. Bazıları ise buradan giderek "Virüs Amerika'nın mı yoksa Çin'in mi üretimi" sorusuna cevap arıyordu.

Şu anda koronavirüs salgını bitme noktasından hala uzakta. Ancak devletlerin şu andaki durumları, bu ilişkilerin de eskisinden farklı olacağını gösteriyor.



Çok yorgunlar

Birincisi tüm devletler ve özellikle süper güçler çok yorgun. Önce Amerika'ya bakarsak, koronavirüsün yarattığı yıkım ve sebep olduğu ölümler yetmezmiş gibi, şimdi bir de siyahilerin ayaklanması başladı. Başkan Trump'ın kendi halkının bir bölümüne karşı savaş ilan etmesine neredeyse ramak kaldı...



Sahte dolarlar

Rusya ve Çin de koronavirüs yorgunu iki ülke. Bu arada Rusya'nın kiralık askerlere Libya'da dağıtmak için bastığı sahte dolarların ele geçmesi, bu ülkenin emellerinin boşluğunu da açığa çıkardı. Avrupa Birliği ve NATO, koronavirüs yorgunu iki önemli örgüt. Suudiler'in ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise petrol gelirlerinin düşmesi bir yandan, bunların Kuzey Afrika'ya dönük planlarının açığa çıkması bir yandan, iplikleri pazara çıktı.

Biz Türkiye olarak sağlıklı giriyoruz yeni döneme... Dilerim bu tabloda ağırlığımız iyice artar...

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