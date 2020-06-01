01 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Mehmet Barlas Salgın sonrasında devletler arası ilişkiler de eskisinden farklı olacak
MEHMET BARLAS
Salgın sonrasında devletler arası ilişkiler de eskisinden farklı olacak

Salgın sonrasında devletler arası ilişkiler de eskisinden farklı olacak

01.06.2020, Pazartesi
Koronavirüs salgını sonrasındaki dünyanın eskisinden çok farklı olacağına ilişkin öngörüler günümüz kahinleri tarafından defalarca seslendirildi. Bunların ortak noktaları, günlük yaşamlara ve iş hayatına dairdi... İnternet ve tele-konferans sistemlerinin, bireysel ve yüz yüze ilişkilerin yerini alacağı genel kanı şeklindeydi.

Bill Gates'in yorumu
Ancak koronavirüs sonrasında devletler arası ilişkilerin alacağı şekle ilişkin öngörüler çok fazla değildi. Salgın başlamadan çok önce Bill Gates'in "Süper güçler nükleer savaşlar için hazırlandılar. Ama hiçbiri virüs saldırısına hazırlıklı değil" şeklindeki açıklaması derinine değerlendirilmiyordu. Bazıları ise buradan giderek "Virüs Amerika'nın mı yoksa Çin'in mi üretimi" sorusuna cevap arıyordu.
Şu anda koronavirüs salgını bitme noktasından hala uzakta. Ancak devletlerin şu andaki durumları, bu ilişkilerin de eskisinden farklı olacağını gösteriyor.

Çok yorgunlar
Birincisi tüm devletler ve özellikle süper güçler çok yorgun. Önce Amerika'ya bakarsak, koronavirüsün yarattığı yıkım ve sebep olduğu ölümler yetmezmiş gibi, şimdi bir de siyahilerin ayaklanması başladı. Başkan Trump'ın kendi halkının bir bölümüne karşı savaş ilan etmesine neredeyse ramak kaldı...

Sahte dolarlar
Rusya ve Çin de koronavirüs yorgunu iki ülke. Bu arada Rusya'nın kiralık askerlere Libya'da dağıtmak için bastığı sahte dolarların ele geçmesi, bu ülkenin emellerinin boşluğunu da açığa çıkardı. Avrupa Birliği ve NATO, koronavirüs yorgunu iki önemli örgüt. Suudiler'in ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise petrol gelirlerinin düşmesi bir yandan, bunların Kuzey Afrika'ya dönük planlarının açığa çıkması bir yandan, iplikleri pazara çıktı.
Biz Türkiye olarak sağlıklı giriyoruz yeni döneme... Dilerim bu tabloda ağırlığımız iyice artar...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
İstanbul’a olan aşkı anlatmak için senede bir gün yetmez 31.05.2020 Pazar
Şarkısı, şiiri, yakın ve uzak tarihimizi oluşturan yaşanmışlıkları ile İstanbul bir Türk kentidir 30.05.2020 Cumartesi
AK Parti’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyenler CHP’yi gündemde tutuyor 29.05.2020 Cuma
27 Mayıs 1960 Darbesi’nin demokrasimize getirdiği ayıp ittifakın bir sonucuydu 28.05.2020 Perşembe
Salgınla mücadelenin ikinci döneminde ölçüsüz önlemler olmamalıdır 27.05.2020 Çarşamba
Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir dünyada sadece siyasetin şekli mi değişmeyecek? 26.05.2020 Salı
Akıllı cep telefonları gelinceye kadar telli telefonlardan çok çektik 25.05.2020 Pazartesi
Bayrama girerken Erdoğan'ın Babacan'a cevabı gündeme damga vurdu 24.05.2020 Pazar
Her şey normalleşse bile Türkiye’de demokratik siyaset normalleşemez 23.05.2020 Cumartesi
Eğer 65 yaşını geçtiyseniz geri dönmemek şartı ile memleketinize gidebilirsiniz 22.05.2020 Cuma
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA