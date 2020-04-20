Ölümlerle dolu bu günler de geçecek ama yürekleri delip geçecek bu günler

Ölüm romanlardaki ya da şiirlerdeki gibi bir şey olsaydı Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı koronavirüs ölümlerine ilişkin sayılar da öyle değerlendirilirdi. Olsa olsa Yahya Kemal gibi bakardınız ölüme ve "Birçok seneler geçti dönen yok seferinden" diyerek ölenlerin ölmekten ötürü duydukları mutluluğa değinirdiniz.



126 kişi daha

Dün Türkiye'de 126 kişi daha öldü Koronavirüsten... Sadece bir sayıydı bu ölüm haberi. Ama 9 yaşındaki evlatları Pars'ı kaybeden Ebru Şallı ve eski eşi Harun Tan'ın acılarını anlamak için mezar taşındaki ağıta bakmak bile yetiyordu. "Ponçik sen benimlesin" cümlesi neleri anlatmıyordu ki? O 126 kişi arasında da kim bilir kimlerin de canları ve ciğerleri vardı...



Pavarotti konseri

Dün TRT Müzik kanalındaki Pavarotti'yi anma konserinde onlarca tenor ve soprano müteveffa tenora layık olmak için olanca hünerlerini sergilediler. Ama bir ara Pavarotti'nin görüntüsü semada göründü ve müteveffa tenor bir aryayı ses kaydından okudu. O zaman yaşamakla ölmek arasındaki farkı anlamamak mümkün değildi.



Şiir ve ölüm

Bazen Yahya Kemal gibi ölümü şiirleştirerek acılardan arındırabilirsiniz. "Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde" diyerek umursamazlığa konu edersiniz ölümü... Ya da Cahit Sıtkı Tarancı gibi bir hayal kırıklığına konu edersiniz ölümü... "Öldük ölümden bir şeyler umarak" dersiniz.



160 bin ölüm

Ama ne yaparsanız yapın barış zamanında böylesine yoğun can kaybını kaldırabilecek yüreği kimsede bulamazsınız. Baksanıza sayılara... Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 160 bini aştı. Şu ana kadar 2 milyon 333 bin 164 kişiye koronavirüs teşhisi kondu. 600 bin 296 kişi iyileşirken, 160 bin 799 kişi hayatını kaybetti.



Ülkeler perişan

ABD'de 738 bin 923 vaka tespit edildi, 39 bin 15 kişi hayatını kaybetti. Hastalardan 68 bin 285'i ise iyileşti. En çok vaka olan ikinci ülke 194 bin 416 ile İspanya. İspanya'da 20 bin 639 kişi hayatını kaybetti, 74 bin 797 kişi iyileşti. Avrupa'da virüsü en ağır geçiren ülke olan İtalya'da ise 175 bin 925 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu, 23 bin 227'si hayatını kaybederken 44 bin 927'si iyileşti. Rusya'da vaka sayısı 85 bölgede 42 bin 853'e yükseldi. Gün içinde 48 hasta hayatını kaybetti. Bugüne kadar ölenlerin sayısı 361...

Tabii ki bu günler de geçecek. Ama yakınlarını kaybedenlerin yüreklerini delip geçecek bu günler.

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