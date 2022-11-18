Şu sıralar dünyanın birçok merkezinde küresel toplantılar birbirini izliyor. Türkiye de bu toplantıların ilgi odağında bir ülke., G20 Zirvesi için Endonezya'da iken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanıda Mısır'da bir başka küresel toplantıda, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'ndaydı (COP27)...ABD Başkanıdahil birçok devlet başkanı da oradaydı. Bu da siyasi aktörler arasında öncelik iklim değişikliğinde de olsa başka siyasi görüşmelerin de yapılabileceği anlamına geliyordu.Bu yüzden Bakan'un, Mısır-Türkiye ilişkilerinin yeniden canlandığı bir zaman diliminde, Türkiye'nin iklim değişikliği alanında atacağı adımları anlatması bir hayli ilgi çekti.Bunda kuşkusuz Türkiye'nin iklim değişikliği alanında yaptıkları kadar, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi birçok küresel sorunda aktif rol oynamasının da katkısı var ki, etkili sunumların yapıldığıbir hayli ilgi görüyordu.BakanCOP Bakanlar Kurulu konuşmasında önce deyim yerindeyse son 300 yıllık tarih içinde dünyayı kirleten ülkelerin fotoğrafını çekti:Tabii bu tablo, 2018'den sonra biraz değişecek, Çin yüzde 28'le öne geçecekti. Onu yüzde 13'le ABD izliyordu. Hâlâ dünyayı gelişmiş ülkeler kirletiyordu ve bu da içinden geçtiğimiz yüzy-ı lın en temel tartışma konusuydu.Acaba gelişmiş ülkeler ve küreselciler,dayatmasıyla hem dünyayı yeniden şekillendirmek hem de gelişmekte olan ülkeleri sınırlandırmak mı istiyordu?Bakan, bu tartışmalara girmeden gelişmekte olan ülkelerin yeni bir sanayileşme modeliyle yoluna devam edeceğine dikkat çektiBakan, Mısır'da Türkiye adına önemli bir çıkışa da imza attı. BM toplantısında uluslararası kamuoyuna seslenerek Türkiye'nin 2026'da yapılacak COP31 İklim Zirvesi'ne adaylığını açıkladı.Dünyanın iklim değişikliğiyle ilgili sınavını izlerken, aklımız hep Türkiye-Mısır ilişkilerindeydi. Acaba bu konferans iki ülke ilişkilerinde yeni bir iklimin doğmasına da yol açar mı?Yaklaşık 9 yıl önce gerilimle başlayan iki ülke ilişkisi, ardından gelen Doğu Akdeniz ve Libya meseleleriyle daha da karmaşık hale gelecek ve gerilecekti. Ancak son birkaç yıldır bölgede Türkiye'nin izlediği yeni siyaset, Mısır-Türkiye ilişkilerinde yeni bir zeminin doğmasına yol açıyordu. Maslahatgüzarlar, büyükelçi seviyesine çıkartılıyor ve iş son bir hamleye kalıyordu.Mısır'ı iyi bilen bir bürokrat, gelinen bu noktayı şöyle tanımladı:Mısır'ın Kızıldeniz'in kıyısındaki Şarm El Şeyh'te düzenlenen İklim Konferansı'na dünyanın 190'ı aşkın ülkesi katılmıştı. Bakan, bu toplantı nedeniyle aralarında Azerbaycan, İngiltere, Almanya, Hollanda ve Katar'ın da bulunduğu 20'ye yakın ülkenin bakanıyla bir araya geldi ve özel görüşmeler yaptı. O görüşmeleri izlerken gözümüz aynı zamanda COP Başkanı da olan Mısır Dışişleri Bakanı'nin üzerindeydi.Sanıyorum bu görüşme, iki ülke arasında bu düzeyde yapılan ilk görüşmeydi.ayrıntıya girmeden şöyle diyordu:Anlaşılan bölgede Suudi Arabistan, BAE ve İsrail'le başlayanhavası Mısır'la devam edecek.