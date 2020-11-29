ABD, 1960'tan beri Türkiye'de istemediği veya isteğinin dışında davranan iktidarları hep darbe veya başka bir yolla devirdi. Hem de hasdenilen sağ iktidarları bile...Daha doğrusu, Türkiye'de sol ve CHP çok az iktidar olduğu için doğal olarak hep sağ iktidarlara darbe yapıldı. Darbelerin ortak nedenlerinden biri de sağcı siyasetçilerin ABD'den bağımsız siyaset izlemek istemeleriydi.Sol kabul etmez ama'i idama götüren 60 darbesi de ABD destekliydi. Zaten ABD izin vermeseydi askerler o darbeyi yapamazlardı. Örneğin, 1970'te solun destek verdiğicuntasına ABD izin vermediği için sol darbe gerçekleşmedi.Gerçi'nun bile ABD'den CIA ajanıaracılığıyla icazet almak için başvurduğunu bugünlerde çok tartışılansöylüyor ama bu ne kadar doğru emin değilim.ABD bu huyundan daha sonra da hiç vazgeçmedi. 12 Eylül'den 15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbesine kadar bütün darbelerin, müdahalelerin arkasında hep ABD ve CIA vardıBunlar bildiğimiz açık faşist askeri darbe ve müdahalelerdi... Bir de fazla üzerinde durulmayan, daha doğrusu unutulan siyasete, toplumsal olaylara, ekonomiye içerideki etki ajanları ve taşeronları eliyle yapılanmüdahaleler var ki bunlar saymakla bitmez.Bu gerçeği sağcı liderler başlarına gelen darbelerden iyi biliyor ama darbeyle karşılaşmasalar bilevede kendi yaşamlarından iyi biliyor. Onlar ABD'ye sıcak davransalar bile ABD onlara hep soğuk durdu.Şimdi onların takipçisi olduğunu söyleyen, ABD ile adı konmamış bir aşk yaşıyor.'dan demokrasi desteği bekliyor ve Türkiye'ye küresel dostları yardımıylagetireceğini söylüyor.Yeni başkanda aylar önce bunun işaretini vermişti: "