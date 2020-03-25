Biyolojik olduğu kadar psikolojik açıdan da kimyamızı bozan Koronavirüs'le ilgili nihayet iyi haberler gelmeye başladı.Dün de, Çin'deki enfeksiyon sayılarınınazalmasının,"pandeminin sonununyaklaştığına" işaretettiğini açıkladı.Jerusalem Post'un haberine göre, Nobel ödüllü bilim adamı pek çok insanın virüse karşı doğal bağışıklığı olduğunu iddia ediyordu. Levitt ayrıca,veöne sürüyordu.Covid19'ın yayılım hızının ve bağlı ölümlerin istatistiklerini okuyan başka otoritlerin de Levitt'le paralel açılamalar yapmaları umudumuzu arttırıyor.

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Derken...Çin hükümetine yakınlığıyla bilinen ve İngilizce yayın yapan Global Times'ınbomba gibi patladı.Gazetenin haberine göre, Yunnan'dan Shandong'a otobüsle dönen bir kişi hayatını kaybetmiş ve yapılan testtepozitif çıkmıştı.Farelerden yayıldığı söylenenbir anda sosyal medyanda en konuşulanlar listesinde (TT) ilk sıraya yerleşti.Yarasadan insana geçtiği anlaşılan Koronavirüs'ün ilk duyulmaya başladığı günlerde olduğu gibi herkes yine Çin'e, Çinlilere veryansın etmeye başladı.Irkçı,hakaretleri ve küfürleri burada paylaşmayacağım. Ancak ana fikirlerini şöyle özetleyebilirim:

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Peki neydi bu Hantavirüs?'nin sayfasından okuyalım:"Hantavirus'un doğadaki kaynağı fare ve benzeri küçük kemirgenlerdir. Kemirgenler virusu kanlarından temizleseler de haftalar,Bu hayvanların idrar ve salyası (olasılıkla gaitası) ile dış ortama atılan virus, gıdalara bulaşarak ağız yoluyla veya çevreden toz halinde havaya saçılıp bu tozların solunum yoluyla vücuda alınmasıyla insana bulaşmaktadır. Daha nadir görülen bir diğer. Hastalığın."

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Evet,Covid19 ya da Hanta gibi, onlarındaBu biyolojik yaşamın veonun vazgeçilmezibirgerçeği.Bu olasılıktan, asırlar boyunca, kültürleri ötekileştirerek yakamızısıyıramayız.Olsa insanlığımızdan uzaklaşırız.Tıpkı, bağışıklık sistemi zayıf diyeyaptığımız gibi... Bedenimizi koruyayım derken "ruhumuzu" ve onun vazgeçilmezikaybettiğimiz gibi...Kuşkusuz Korona günleri de geride kalacak. Ve hatırlayacağız tek şey,olacak.O günler geldiğinde kendimizden utanmamak için kısacık durup düşünmek çok da fazla bir bedel olmasa gerek.