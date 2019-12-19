CHP yönetiminin FETÖ'yle ilişkisi bitmek bilmiyor. Bu ilişkinin geçmişi bir hayli gerilere, hatta kaset operasyonu öncesine kadar uzanıyor.

Ama en açık şekliyle 17-25 Aralık yargı darbesi öncesi ve sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisinde FETÖ'nün önemli isimleriyle buluşmasında ve o darbeyi sahiplenmesinde gördük.

Arkasından gelen yerel ve genel seçimlerde bir ittifak yapıldığını da bizzat CHP'li vekiller açıkladı. Uşak örneğinde olduğu gibi FETÖ'ye yakın isimler milletvekili adayı bile yapıldı. Ama daha aleni olanı bizzat Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Fatih Gürsul'un "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasıydı.

Şimdi CHP'nin yerel ayağında da benzer bir ilişki iddiası var. Bu iddia nedeniyle İzmir'in CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, İzmir Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldu.

Başkan Oğuz, FETÖ ile iltisaklı olduğu için "kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) yönetim kurulu üyesi olmak, örgütte sohbet hocalığı yapmak ve mahrem imamlarla iletişim kurmak"la suçlanıyor.

Bu suçlamaları, hem Belediye Başkanı Oğuz, hem de CHP'nin yetkili isimleri toptan reddetti. Yargı sürecinin nasıl seyredeceğini göreceğiz ama İzmir CHP kulislerinde işin arka planında birçok siyasi ismin de karıştığı bambaşka bir boşanma davasından söz ediliyor. Sadece İzmir değil, CHP bile karışabilir.

Aksünger ABD'de hangi FETÖ'cü ile görüştü?

Bu arada söz İzmir'den açılmışken, İzmir'in en aktif siyasi aktörlerinden Erdal Aksünger'le ilgili çok konuşulan bir soruyu da buradan soralım. Başta Aksünger olmak üzere bir ara CHP'liler ABD'nin yürüttüğü Halkbank operasyonundan çok umutlanmışlardı. Oradan alacakları sonuçlarla iç siyaseti şekillendireceklerini umdular. İstediklerini elde edemediler ama her zeminde de olayı kullandılar. İşte bu iş için bizzat CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger görevlendirilmiş ve Halkbank davasını izlemek için ABD'ye gitmişti.

Şimdi soruyu soralım; Aksünger, ABD'deyken hiç kaçak FETÖ'cülerle görüştü mü?

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Davutoğlu ve Babacan'ın oy oranları



Şu sıralarda AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kurdukları ve kuracakları partilerin bir varlık gösterip gösteremeyeceği tartışılıyor.

Doğrusu bugünler hem onlar için erken, hem de daha seçime 3 yıldan fazla bir zaman var ve çok şey değişir.

Peki, aylardır tartışıldıkları halde şu anda nasıl bir karşılıkları var?

Sorunun cevabını Optimar Araştırma Şirketi'nin 13-15 Aralık tarihleri arasında 2185 kişiyle yüz yüze yaptığı anket veriyor. İki isim de henüz bir rüzgar estirmiş değil. Partisini kuran ve genel siyasi yaklaşımını açıklayan Davutoğlu da parti kuracağını söyleyen Babacan da yerlerde sürünüyor. "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" denildiğinde bu iki ismin aldığı oy oranı sadece yüzde 06... AK Parti, MHP ve HDP oylarını korurken, CHP ve İP düşüşte.

Bu sonuçlar şaşırtıcı da değil çünkü toplumun yeni bir partiye ihtiyacı yok. Daha doğrusu yeni bir parti arayışı iktidardan çok muhalefette var. Bu gerçeği Muharrem İnce'yle ilgili sorularda da görüyoruz. CHP yönetimiyle İnce arasındaki kavgada halk, İnce'yi haklı görüyor. Bu konuda yüzde 40'la en büyük desteği de CHP tabanı veriyor. İnce'ye "Oy veririm" diyenlerin oranı ise yüzde 17.

Bu tablodan erken seçim çıkmaz ama yeni yeni partiler çıkabilir.