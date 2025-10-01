LEVENT TÜZEMEN

Gerçekleri tarih yazar!

'Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray' sözünün karşılığını Liverpool maçında gördük. Galatasaray 1 milyar Euro'nun üzerinde kadro değeri olan Liverpool'u aklıyla, mücadelesiyle, taraftarının bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle dize getirdi. Okan Buruk, mükemmel bir taktik uyguladı, topu rakibe verdi, hücumu kontrataklarla aradı. Eğer Barış ve Osimhen son vuruşlarda isabetli olabilseydi, Liverpool ağır bir yenilgi alırdı. Galatasaraylı futbolcular, zihinsel olarak öyle kenetlenmişler ki herkes birbirinin yardımına koştu, mücadeleden kaçmadı, sonuna kadar savaştı. Kaleci Uğurcan'dan başlayıp, Osimhen'e kadar tüm takım pozisyon hatası yapmadı, rakibe de bir pozisyon dışında gollük atak yaptırtmadı.

Singo takımın enerji küpüydü. Tekmeye kafasını soktu. Barış, Liverpool defansıyla adeta savaştı. Aldığı penaltıda da Szoboszlai'ye akıllı bir çalım attı. Osimhen'in gol vuruşu da çok akıllıydı. İlkay yoruluncaya kadar Galatasaray'ın orta sahasına akıl kattı. Sakin oynadı ve isabetli pas yapma konusunda arkadaşlarına yön verdi. Torreira yine ahtapot gibiydi. Bütün ikili mücadelelerde rakipten çok mücadele edip topu kazandı. Ama sahada bir Jakobs vardı, Liverpool'un gollük pozisyonunu çizgiden çıkarmakla kalmadı sahanın en çalışkanıydı. Müthiş bir mücadele ve performans ortaya koydu. Abdülkerim-Sanchez ikilisi riske girmeden oynadı. Galatasaray'a maç öncesi '5 yer, 8 yer' diye hayal kuranlar şimdi kıskançlıklarından başlarını kuma gömüyorlardır. Galatasaraylı oyuncular camiasını, taraftarını sadece mutlu etmedi, Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna emin adımlarla devam edeceğini gösterdi.

