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LEVENT TÜZEMEN
Rotasyon gereksizdi

Rotasyon gereksizdi

09.01.2025, Perşembe
Okan Buruk'un derin rotasyona gitmesi Galatasaray'ı oyun olarak olumsuz etkiledi. Başakşehir küçümsenecek bir takım değil ki... Çağdaş Hoca'nın, hafta sonu ligde Galatasaray ile oynayacak olmasına rağmen kupaya ideal kadrosuyla çıkması çok doğru bir hamleydi. Okan Buruk'un, son iki lig maçını kazanmış kadrodan 9 oyuncuyu kesip Sanchez ve Abdülkerim ikilisini sahaya sürmesi, G.Saray'a yetmedi. Özellikle ilk yarıda sarı-kırmızılı futbolcular oynama alışkanlıkları olmadığı için sahada uyum sağlayamadı. Ligde uzun soluklu görev almayan iki genç oyuncu Efe Akman ve Yusuf Demir'in birlikte sahada olmaları G.Saray'ı eksik oynattı.
Torreira-Sara ikilisi G.Saray'ın kalbidir. Maç eksiği olan Kerem Demirbay kopuk kopuktu, etkili olamadı. Boyu ve fizik gücü yetersiz olan Jelert'in rakibe baskı yapamadığı iki pozisyonda G.Saray golleri yedi. Okan Hoca rotasyonlu kadronun Başakşehir ile baş edemeyeceğini gördü. İkinci yarı Mertens ve Yunus'u oyuna alarak hücuma zenginlik kazandırdı. Ardından yüreğiyle oynayan, mücadele gücü yüksek Barış ve maestro Sara'nın girmesi, G.Saray'ı toparladığı gibi oyun ve hücum üstünlüğünü eline geçirmesini sağladı. G.Saray adına Başakşehir'e kaybetmemek ve geriden gelip skora ortak olmak pazar günkü lig maçına psikolojik olarak güçlü çıkmasını sağlayacaktır.
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