LEVENT TÜZEMEN

Victor Osimhen sahada büyülüyor

Osimhen UEFA'ya verdiği röportajda, "Galatasaray burada' dedirtecek işler yapmanı zamanı geldi. Amacımız Avrupa'da iz bırakmak" dedi. Galatasaray taraftarlarının kendisini büyülediğini vurgulayan Osimhen, oynadığı futbolla ve attığı gollerle Galatasaray taraftarlarını büyülüyor. Galatasaray, Hollanda'da yıllardır kazanamama şansızlığını kırdı ve Ajax önünde alınan 3 puanla Devler Ligi'ne devam edeceğinin imzasını attı. Osimhen'i Galatasaray'a transfer eden Başkan Dursun Özbek'i kutluyorum. Maç Osimhen ile kaleci Pasveer arasında geçti. Hollandalı kaleci, direndi ama sonunda Osimhen'in golcülüğüne teslim oldu. Hollanda futbolunun rol modeli Ajax'ı deplasmanda yenen ilk Türk takımının hocası olan Okan Buruk, maç boyu Galatasaray'ı mükemmel yönetti. Özellikle etkisiz Sara'yı oyundan alıp Barış'ı ikinci yarı sahaya atarak Ajax'ın çöküşünü hazırladı. Barış'la birlikte Galatasaray hücum konusunda zenginleşti. Barış'ın çalışkanlığı, mücadele gücü ve savaşçılığı Ajax savunmasını dağıtırken Osimhen'in daha konforlu hareket etmesini sağladı. Barış'ı ıslıklayanlar utanmıştır herhalde. Sane sorumluluk alarak oynadı ve alkışı hak etti. Singo gücü, hızı ve çabukluğuyla savunmayı toparladı. Torreria ile Lemina Galatasaray'ın enerji güçleri oldu. Özellikle Sane'nin ortasında Osimhen'ın kafayla attığı gol öncesi topu rakipten kazanan ve akıllı pasa dönüştüren Lemina'ydı. Sallai bence önde oynamalı, çünkü savunmadan daha fazla etkili ve verimli oldu.

