LEVENT TÜZEMEN

İşte gerçek lider

Antalyaspor maçı Galatasaray'ın büyük golcüsü İcardi'nin dönüşü oldu. Arjantinli yıldız, ilk golü kafayla atarken topu iğne deliğinden geçirdi. İkinci golde sol ayağıyla sakin, dengeli ve kaliteli bir vuruş yapıp kaleciyi çaresiz bıraktı. Bir penaltısı da verilmeyen İcardi sadece bir golcü olarak sahne almadı, Galatasaray'ın saha içi öğretmenliğini de yaptı, arkadaşlarını nasıl pozisyon alacakları konusunda uyardı. Yani İcardi lider olduğunu kanıtladı. Pozisyon zenginliği, oyun hakimiyeti, topa hükmetmek Galatasaray'ın elindeydi. Özellikle hücum bölgesinde yakalanan pozisyonlarda final pasları daha isabetli olsaydı Galatasaray, skor olarak farka giderdi.

Okan Buruk belki Kerem Aktürkoğlu'nu kaybetti ama ısrarla takımda kalmasını istediği Yunus Akgün'den müthiş verim almaya başladı. Galatasaray'ın Antalya kalesine yaptığı hızlı hücumlarda Yunus'un topla dikine attığı deparlar çok etkiliydi. İkinci golde İcardi'ye yaptığı asist de kalite kokuyordu. Sallai'de Rashica kumaşı var. Macar oyuncu, sadece hücuma destek vermiyor, savunmaya da gelip yardım ediyor, ayağındaki topları basit ve akıllı kullanmaya özen gösteriyor. İki tane net pozisyonda şanssızdı, kaleci Piric'i geçemedi. Sara'nın kalitesi her maç yükseliyor. Sara çok koştu, mücadele etti, savunmadan kritik toplar çıkardı, hücumda arkadaşlarına etkili paslar attı. Sara'nın bu çalışkanlığı, Torreira'nın daha güvenli oynamasını ve daha az yorulmasını sağlıyor.

Abdülkerim'e uyarım var; çok mücadele ediyor ama topla savunmadan çıkarken riske girmeden pas vermeli. Çünkü kaptırdığı toplar Galatasaray'a pozisyon oluyor. Şu gerçek; Galatasaray'ın kadrosu bazı bölgeler için çok geniş değil. Eğer savunmanın sağında Kaan Ayhan, solunda Jakops'un yerine giren Berkan oynuyorsa bu Okan Buruk'un çaresizliğini gösterir. Çünkü Kaan da Berkan da orta sahada etkili görev yapabilen oyuncular. Bu ikili iyi oynadılar, etkili paslar attılar ama savunmanın kenarları devre arasında genişletilmeli.

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