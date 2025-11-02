02 Kasım 2025, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Rakibini çözecek formülü üretemedi
LEVENT TÜZEMEN
Rakibini çözecek formülü üretemedi

Rakibini çözecek formülü üretemedi

02.11.2025, Pazar
Fatih Tekke, Galatasaray'ı mükemmel analiz etmiş. Trabzonlu oyuncular, çok dikkatliydiler. Galatasaray'a rahat pas ortamı bırakmadıkları gibi geniş alanda da hücum yapmasına izin vermediler. Yunus ve Sane'nin etkisiz oyunları Galatasaray'a hücum zenginliği yaratamadı. Sane yine de rakibi kovalayarak ve savunmaya yardım ederek hücumdaki eksikliğini giderdi. Barış ve Sallai'nin kanatlardan yaptığı ortalar etkisizdi. Orta yapacak oyuncuların belirli bir planı olmalıdır. Gelişigüzel orta yapılamaz. Maalesef Barış ısrarla Pina'yı geçmeye çalıştığı için çok top kaybı yaptı. Trabzon'un savunmasını fazla öne çıkarmaması ve pozisyon hatası yapmaması zaten pas almakta zorlanan Osimhen'in pozisyon üretmesini zorlaştırdı. Nijeryalı yıldızın tek etkili vuruşu, direkten dönen kafa şutuydu. Galatasaray'ın hâlâ geniş bir kadrosu olduğuna inanmıyorum. Okan hoca, uzun süre elinde sahaya sürecek yeterli oyuncu olmadığı için Yunus'u etkisiz olmasına rağmen değiştiremedi. Galatasaray, Trabzon'u çözecek formülü üretemedi. Trabzon ise Zubkov ile Uğurcan'ı tehdit eden pozisyonlar üretti. Galatasaray adına en iyi oynayan futbolcular Torreira, Lemina ve kaleci Uğurcan oldu. Trabzonspor ise takım olarak Galatasaray maçına kafaca iyi hazırlanmış. Çünkü iyi mücadele ettiler. Galatasaray, Beşiktaş'tan sonra Trabzon'a da evinde takıldı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Osimhen konforu 27.10.2025 Pazartesi
Bu oyunla Devler Ligi'nde önü açık 23.10.2025 Perşembe
Karşılaşmaya Leroy Sane imza attı 19.10.2025 Pazar
Dünya Kupası’na gitmek bize yakışır! 15.10.2025 Çarşamba
Aslantepe’de dejavu! 05.10.2025 Pazar
Islık fırtınası Liverpool’u bitirdi! 02.10.2025 Perşembe
Gerçekleri tarih yazar! 01.10.2025 Çarşamba
Akıllı oynadı 30.09.2025 Salı
Leroy Sane sorumluluk almıyor 27.09.2025 Cumartesi
Sane, Lucas Torreira’yı örnek alsın 23.09.2025 Salı
Daha Fazla Gör