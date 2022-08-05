LEVENT TÜZEMEN

Lincoln oyuna hükmetti

Kaleci Altay hariç Jorge Jesus, eleştirilere kulak kabartmış olacak ki; ilk 11'de Dinamo Kiev maçlarının kadrosundaki 4 oyuncunun yerine Lincoln, Emre Mor, Zajc ve Gustavo gibi topa hükmeden hareketli, çabuk oyuncuları tercih edince keyif veren bir Fenerbahçe izledik. Oyunun liderliğini roket gibi sol ayağa sahip Lincoln üstlenince Slovacko kalesinde Fenerbahçe etkili pozisyonlar üretti.

Geçen yılın flaş ismi Zajc'ın orta alana getirdiği dinamizm, çabukluk ve hücuma verdiği destek Lincoln, Emre Mor, Valencia ve Rossi gibi çabuk isimlerin rakip ceza alanına fazlasıyla girmelerini sağladı. Kiev'le oynanan rövanş maçında sarı kartlı İsmail'in yerine Jesus, Zajc'ı oyuna alsaydı Fenerbahçe eksilmez ve Devler Ligi'ne veda etmezdi.

Emre Mor'un müthiş oyunu ve dar alanda attığı etkili çalımlar, Slovacko savunmasının dengesini allak bullak etti. Çalışkanlığı ve inatçılığıyla ön plana çıkan Enner Valencia sahanın her yerine bastı. Jenerik olacak iki gole imza atan ve Emre'nin golüne asist yapan Lincoln bir lider gibi oyuna hükmetti, Fenerbahçe'nin ataklarını başlattı, ayağındaki topları iyi sakladı. Vuruş tekniği futbolda çok önemlidir. Lincoln özel bir vuruş tekniğine sahip. Topa vururken mükemmel falso veriyor. Fenerbahçe bu sezon frikikten Lincoln ile çok gol atmaya aday olur.

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