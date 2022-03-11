LEVENT TÜZEMEN

Turist gibi gelmemişler!

Avrupa Ligi'nde 'Kompakt futbol' anlayışıyla gruptan yenilmeden lider çıkan ve deplasmanda gol bile yemeyen G.Saraylı oyuncular, bu güçlü oyunlarını Barcelona önünde de başarıyla sergileyince yine gol yemediler ve yine zafer yazdılar. İstanbul'da şimdi Barça'yı Galatasaray taraftarı bekliyor. Xavi ile birlikte yeniden 'Tiki-Taka' oyununa dönen Barça'ya karşı G.Saray geniş alanda oynamadığı gibi topu rakibine bırakıp dar alanda hata yapmamaya dikkat etti. İlk yarı Kerem, Barça savunmasının içinden geçti ama gol yapması gereken vuruşu beceremedi. Marcao-Nelsson ikilisi savunmada duvar ördü. Basın toplantısında, 'Biz buraya Camp Nou'yu görmeye gelmedik' diyen kaleci Pena yaptığı başarılı kurtarışla büyük alkış aldı. Özellikle Depay'ın frikiğinde topu köşeden inanılmaz bir refleksle kurtardı. Pena gecenin yıldızı oldu. Eğer Feghouli, Berkan ve Babel ilk 45'te Barça savunmasının arkasına attıkları final paslarında topu şiddetini ayarlayabilselerdi Kerem ve Mostafa golle burun buruna kalırdı. G.Saray'ın güçlü oyunu önünde Barça pozisyon üretemeyince Xavi ikinci yarıda Busquets, Pique ve Dembele'yi aldı. Bu üç hamle Barça'nın daha etkili olmasını sağlarken, G.Saray'ın kaleye yakın ve daha derin savunma yapmasına neden oldu. Boey ile Aanholt çok çalıştı. Taylan ile Berkan 'Kompakt oyunda' daha başarılı olduklarını gösterdi. Bu ikili, pas oyununda etkili değil ama mücadele anlamında daha başarılılar. Türkiye'de 'Tarihi fark yerler' diyenlere inat G.Saraylı oyuncular bildikleri oyun anlayışıyla Camp Nou'da da gol yemeyerek tarih yazdılar. Yürekten oynayan, tekmeye kafa sokan, savaşan Galatasaraylı oyuncuları kutluyorum.

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