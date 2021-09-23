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LEVENT TÜZEMEN
Hayaller ve gerçekler

Hayaller ve gerçekler

23.09.2021, Perşembe

FATİH Terim'in hayalleri ile Galatasaray'ın sahadaki gerçekleri uyuşmuyor. Ve o gerçekler; "Bu Galatasaray şampiyonluğa oynamaz" diyor.
Ayrıca o gerçekler Terim'e "Şapkanı önüne koy ben nerede hata yapıyorum?" şeklinde bir soru soruyor. Galatasaray kaybedebilir. Ağır sonuçlar da alabilir. Asıl sorun; Galatasaray'ın belirli bir oyun anlayışı yok. Alınan tüm gençler için yetenekli deniyor ama ne zaman bal yapacakları ise bilinmiyor.
Maalesef tecrübe ile gençliği harmanlayamayan Terim'le, Galatasaray bu tür yenilgileri yaşayacaktır.
Terim'in aklı Alanya önünde yapmadığı rotasyonda kalınca Kayseri'de birbirine yabancı 11'i sahaya sürdü ve sonuç felaket oldu. Üst üstü alınan yenilgiler için "Takım genç. Zamana ihtiyacımız var.
Taraftarlarımız sabırlı olsun ve destek versin" diyerek geçiştirilemez.
Galatasaray'ın bir oyun anlayışı yok.
Bazı futbolcuların da kumaşları iyi değil, kaliteleri yok ve oyun akılları yetersiz. Örneğin;
Yedlin'in topa çıkarken elini açmasının bir açıklaması olamaz.

MAÇIN EN iYİSi MENSAH
Enerjisi ile G.Saray'ı çok zorladı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ YEDLIN
Yine acemice hatalar yaptı.

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