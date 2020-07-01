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LEVENT TÜZEMEN
Barça’dan Arda geçti!

Barça’dan Arda geçti!

01.07.2020, Çarşamba
Galatasaray'da genç yaşına rağmen beklentilerin çok üstünde bir performans sergileyince Avrupa'nın gözünü üstüne diktiği Arda Turan, 2011 yazında Atletico Madrid'e gittiğinde herkes bunun önemli bir transfer başarısı olduğunu yazdı. Ancak Arda bununla yetinmeyecekti… Atletico ile 4 başarılı sezon geçirip UEFA Kupası, Kral Kupası ve La Liga şampiyonluğu yaşayan milli futbolcu, İspanya'da herkesin konuştuğu adam haline gelmişti.

BÜYÜK YILDIZLARLA YAN YANA OYNADI
Yakaladığı çıkış ona 2015'te Barcelona'nın kapısını açtı. 41 milyon Euro'ya İspanyol devine transfer oldu. Takımının transfer yasağı nedeniyle 6 ay bekleyen Arda; Messi, Suarez, Neymar gibi yıldızlarla top koşturdu. İyi başlayan Barça serüveni, sonrasında tepetaklak oldu. Özel hayatıyla gündeme gelen, sahada da yıldızların gölgesinde kalan Arda için ayrılık vakti gelmişti.

UNUTMAK İSTEYECEK!
2018'de kiralık olarak geldiği Başakşehir'de de eski günlerine dönemedi ve geçtiğimiz ocak ayında yollarını ayırdı. G.Saray için beklese de 'yuvam' dediği sarı-kırmızılı kulübe transferi gerçekleşmeyen Arda Turan'ın dün itibariyle kariyerinin zirvesi Barcelona ile olan 5 yıllık sözleşmesi resmen sona erdi. İspanyol basınının, "Her iki tarafın da bir an önce unutmak isteyeceği türden bir birliktelikti" yorumu ise her şeyi özetler nitelikteydi.

Yakaladığı ŞÖHRETİ maalesef kaldıramadı
ARDA Turan Barcelona fırsatını doğru kullanamadı. Galatasaray'da bir yıldız olarak doğdu. Atletico Madrid'de yıldızını daha da parlatıp büyük başarılara imza attı. Her oyuncunun oynamak için cebinden para verebileceği bir takıma, Barcelona'ya transfer olmayı başardı. Başta Lionel Messi olmak üzere birçok yıldızla birlikte oynama şansını yakaladı ancak kalıcı olamadı. Çünkü İspanya'da Türkiye'deki koşullar gibi yaşamaya çalışınca gözden düştü. Arda Turan'ın yakaladığı fırsatı bir başka oyuncu yakalasaydı kalıcı olmak için büyük fedakârlıklarda bulunur, çalışmak için de herkesten önce tesislere en erken şekilde gelirdi. Arda, Türkiye'de yakalayıp İspanya'ya taşıdığı şöhreti maalesef zihinsel olarak kaldıramadı.

2. kez baba oldu
ARDA Turan ile Aslıhan Doğan Turan'ın ikinci bebekleri 'Asil Aslan' dünyaya geldi. Haberi sosyal medyadan duyuran çiftin Hamza Arda adında bir erkek çocukları daha var.

Piyasa değeri sadece 650 bin Euro!
KATALAN ekibinden yılda 4 milyon Euro kazanan Arda'nın 2016'da Barcelona'ya transfer olduğunda 35 milyon Euro piyasa değeri vardı. 32 yaşındaki oyuncunun Transfermarkt'a göre şu anda piyasa değeri sadece 650 bin Euro.
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