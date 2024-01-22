İSKENDER GÜNEN

Tarihine yakışmadı!

Sorunlarla yaşanılan bir süreç... Ve böylesi büyük bir maçta kendi sahanızda elinizdeki en iyi 11'i sahaya sürmek zorunluluğunuz var. Fakat bir başka gerçek var ki bu takımın tarihinde en olumsuz koşullarda bile kendi gerçeğini ve devrimi yaratan ruhu sahaya böylesi maçlarda yansır. Ama geçen süreçler, düşüncelerin ve beklentilerin aksi bir kişiliğine büründü. Rakibin gücünü ve alınan sonucu kabul etme modu... Geçen yıllar ve gelinen nokta, eksikliklerin böylesi maçta önemli olduğu gerçeğini ne yazık ki öne çıkardı. Yenilen birinci golde savunmanın yaptığı büyük bir hata. İlk yarı rakibin direkten dönen topu dışında herhangi bir gol pozisyonu yok. Fakat üçüncü bölgede topla buluştuğunuzda sorunlar hâlâ devam etmekte. Bütün hücum girişimleri Visca'nın bulunduğu kenardan gerçekleşti. Sonucu alabilme, final pası yetersizliği üretkenlikten uzak bir görüntüyü ortaya çıkardı. Oyunun ikinci yarısında ise Trabzonspor'a yakışmayan mücadele yoksunluğu ve yapılan hatalar sonucunda rakibin rahatlıkla sonuca giden ve farkı yaratan oyununu kabul etmek çok zor. Sorgulanması gereken bir sonuç olduğu gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiği düşüncesindeyim. Çünkü her ne kadar kadroda sorunlar varsa da böylesi farkı bu takımın tarihi ile kendi sahasındaki maçta kabul etme şansı yok.

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