İstanbul trafiği herkes için en büyük sorunlardan biri haline gelmiş durumda. Sabah işe giderken, akşam eve dönüşte günün hemen her saatinde maalesef saatler süren bir çileye dönüştü. Günün yaklaşık 3 saatini trafikte geçirmek zorunda kalan İstanbullular bununla birlikte bir de trafik kurnazlarıyla uğraşmak zorunda kalıyor. Adım adım ilerleyen trafikte sabırla beklerken, bir bakıyorsunuz önünüze bir araç direksiyon kırıp geçmeye çalışıyor. Kaynak diye tabir edilen bu kural ihlali çoğu zaman sürücüler arasında kavgaya sebep oluyor. Tabi bir de emniyet şeridi ihlalcileri var. Elektronik denetleme sisteminin (EDS) olmadığı yerlerde son sürat gidenlerden bahsediyoruz.

Ancak bu durum için birtakım önlemlerde devrede. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu kavşak ve lokasyonlarda trafik ekipleri görev yapıyor zaten. Ekip yok diye emniyet şeridi ihlali yapan sürücüler için havadan drone takibi de yapılıyor ve bu sıkça kullanılacak. Emniyet şeridinde ilerleyen sürücü havadan drone ile takip edildiği anda görüntü sabit duran ekibe iletilip araç durdurularak cezai işlem uygulanacak.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ SANİYE SANİYE TAKİP EDİLDİ

Drone uygulamasının son örneği geçtiğimiz günlerde yaşandı. Yine İstanbul'da uygulama noktasında polisten kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsünün takibi havadan drone ile yapıldı. Ekiplerden kaçmayı başardığını sanan motosiklet sürücüsünün bilmediği şey ise havadan saniye saniye takip edildiğiydi. Anayoldan çıkıp ara sokaklara giren sürücü motosikleti park edip üzerindeki montu çıkardı. Yaya olarak uzaklaşmaya çalıştığı görülen motosiklet sürücüsünün bulunduğu lokasyon ekiplere haber verildi. Motosikletin bulunduğu yere giden ekipler, yaptıkları incelemede sürücünün ehliyeti olmadığını tespit etti. İhlal maddelerinden idari para cezası uyguladı.

Yani şunu söylemekte fayda var, trafikte kural ihlali yapanlar bir değil iki kez düşünmek zorunda. Hem başkalarının hakkını ihlal edip hem de tepki gösterildiğinde trafiği kavga için ringe çevirenler her an drone görüntüsüyle tespit edilebilir. Bu tespit yapıldığında da güvenlik güçleri tarafından gerekli işlemler yapılarak idari para cezası ve adli süreç başlatılabilir.