Gelişen teknolojiyle birlikte dolandırıcılık yöntemleri de değişti maalesef. Dolandırıcılar da bu değişime yabancı kalmadılar kendilerini "geliştirdiler" Eskiden cepçilik, tükürükçülük ya da silkeleme diye tabir edilen yöntemlerle insanların canını yakıyorlardı. Hele bir dönem kapkaç belası meşhurdu. Bu saydığımız suçların oranları güvenlik güçlerinin çalışmasıyla hissedilir oranda azaldı ama dolandırıcılar bu kez daha risksiz yöntemlere başvurmaya başladı. Çünkü yukarıda saydığımız yöntemlerde hedeflerine koydukları kişiyle fiziki bir temas halinde olmak zorunda oldukları için yakalanma riskleri çok fazla. Dolandırıcılık olayını gerçekleştirseler bile polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalanıyorlar. Güvenlik kamerası incelemesiyle kimlikleri belirlenip gözaltına alınıyorlar.

Dolandırıcılar bu riskleri ortadan kaldıran yeni yöntemlere yöneldi. Gelin bu yöntemler neler vatandaş olarak nelere dikkat etmemiz gerekiyor anlatmaya çalışalım.

Sayısız kişinin mağdur olduğu yöntemlerin başında, abonesi olduğunuz bir kurumdan arama yapıldığı söylenen dolandırıcılık yöntemi geliyor. Örneğin cep telefonu tarifeleriyle ilgili aradığını söyleyen dolandırıcı uygun kampanya ya da kampanya süreniz bitiyor yalanıyla sizi tuzağa düşürebiliyor.

Bir diğer yöntemleri ise, kredi kullandırma vaadi. Faizsiz ya da düşük faizle kredi kullandırma yalanıyla kendilerine azımsanmayacak sayıda mağdur çekmeyi başarıyorlar maalesef.

Dolandırıcıların en çok kullandığı yöntemlerden biri de kendilerini Savcı ya da polis olarak tanıtıp vatandaşları banka hesaplarının suç örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyip kandırarak. bütün birikimlerini ele geçirmeyi başarıyorlar.

Sahte tamir servisi, sahte tatil acentası, saymakla bitiremeyeceğimiz meslek grubuyla ilgili aramalar yaparak büyük bir vurgun yapabiliyorlar

Ve bu vurgunları yaparken de sadece iletişim kanallarını kullanıyorlar. Yakalanmamak için de patates hat denilen tek kullanımlık hatlarla arama yapıp, vatandaşı dolandırdıktan sonra bu hatları yok ediyorlar. Bu da teknik olarak takip edilmelerinin önüne geçiyor maalesef.

Teknoloji çağında dolandırıcıların hedeflerinde ilk sıraları yaşlı vatandaşlarımız alıyor. Büyük ekseriyeti emeklilerden oluşan yaşlı vatandaşlarımız maalesef teknoloji çağının dolandırıcılarını kurbanı oluyor ve yıllardır biriktirdikleri alın teri ve emekleri bir çırpıda yok oluveriyor.

Peki bu tuzağa düşmemek için ne yapmalıyız?

Sizi arayan kişi kim olursa olsun kesinlikle banka kartı şifrenizi vermeyin.

Hiçbir gerçek Savcı ya da polis sizi arayıp para istemez, kendini bu şekilde tanıtıp para isteyen kişilerin dolandırıcı olduğunu unutmayın ve hemen en yakıp polis merkezine ya da Savcılığa şikayet edin.

Evinizde bozulan eşyalarınız için servis çağırıyorsanız yetkili olduğuna emin olun.