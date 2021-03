Sabah kalktım. Kahvaltı. Salona geçtim, televizyonu tıkladım. Ekran'daVe de benim en sevdiğim türküsüyle.."Dağda kızıl ot biterİçinde keklik öterEşkıyadan da beterUslan be Halil İbrahimKıvırcık saçlarınaKar düşmüş uçlarınaDağın yamaçlarınaYaslan be Halil İbrahimMüfreze dağı sararDağda kaçaklar ararGeçit vermez kayalarHızlan be Halil İbrahimKıvırcık saçlarınaKar düşmüş uçlarınaDağın yamaçlarınaYaslan be Halil İbrahimDerede su durulurDaldan köprü kurulurEl yerine vurulurAslan be Halil İbrahimKıvırcık saçlarınaKar düşmüş uçlarınaDağın yamaçlarınaYaslan be Halil İbrahim"(Sözler: Âşık Dursun Ali Akınet)Sanki bana,diyor ekran.. Unutur muyum?.O geceyi anlatmayı, 12 sene sonra bir daha anlatmayı tabii, tatil sabahına bıraktım da ondan.. İşte 10 Ekim 2009'daki yazım..

***

"Hıncal da gelsin" demiş, Yaşar Ağabey, Nebil'e.. "İki elim kanda olsa giderim" dedim..Yaşar Ağabey, Koca Yaşar Kemal beni isteyecek de..Bir de ricaları var.. "Açış dersini verir misin?.."Sadece Türk değil, dünya üniversiteleri sırada Yaşar Ağabey'e fahri doktorluk vermeye.. Üstad da seçiyor ha.. Her gelene "Peki" demiyor.. Kendi Çukurova'sını reddeder mi?..Nebil "Bir gece evvel gideriz. Birlikte yemek de yeriz, birkaç dost" dedi.. Yer belli.. Yüz Evler tabii.. Bedri Usta'yı aradık hemen.. "Tamamdır" dedi.. Tamam da eksik..dedim..İstanbul'da Fikret Ağabey (Otyam) için bir toplanmıştık. Musa Eroğlu nasıl kucaklamıştı bizi, sazıyla sözüyle..Aradım Musa Ağabey'i.. Ben ondan büyüğüm yaşça ama, Anadolu terbiyesinde, Ustaya "Ağbi" demek vardır.. İkiletmedi Usta...dedi. Koştu geldi...Akşam yedi gibi, Yüz Evler'e geldik.. Bedri Usta, kardeşi Mehmet'e emanet etmiş bizi.. Kapıda karşıladı.. Üst katta yer ayırmış, daha rahat ederiz diye.. Merdiven başına yürürken sütunda kocaman fotoğrafımı gördüm.. Hani Ayşe Arman toplayıp götürmüştü bizi Yüz Evler'e ilk, Adanalı ev sahibi olarak.. O tadı unutulmaz kanatlara bir saldırmışım..Yanımda.. Resimde yani, yanımda Duygu Asena.. Kadına adını koyan kadın.. Unutulmaz Duygu.. Ölümsüz Duygu!..Üst katta bir masa döşemiş Mehmet mezelerle dolu..Yani neye dokunsan lezzet.. "Aman yemeyin" diyor.. "Yemeyin de etlere yer kalsın.."Gel de yeme..Sonra sohbet başladı.. Bir Yaşar Ağabey anlatıyor, bir Musa Usta.. Yahu bu nasıl bir sohbettir?.. Bu nasıl bir keyiftir?.. Bu nasıl bir gururdur?.. Oturduğum yere bakar mısınız?.. Bir yanımda Yaşar Kemal, bir yanımda Musa Eroğlu..Musa Hocamdedi.. Mutlu olmanın garanti yolu.. Mut'ayerleşmiş.. Anadolu'yu dolanıyor. Konserler veriyorve kazandıklarını onu Mutlu eden ormana yatırıyormuş.. 80 bin ağaç dikmiş bugüne dek.."Elimde avucumda ne varsa ağaca yatırıyorum Hıncal Ağbi" dedi.. "Ama değer.. Ormanın girişinde bir plaket var. Orda yazılı olanlar için değer.."Ne yazabilir orda, ustayı mutlu edecek..diye adını ölümsüzleştirmek.. Aklıma o geldi..Ben söylemeden o söyledi plakette yazanı..yazıyormuş, iyi mi?..Bu nasıl bir mutluluktur, Musa Eroğlu, bu nasıl Mut'luluktur?..Sonra Nebil, sazı kaptı geldi.. Sözü türkülere bıraktık..Eroğlu hem de nasıl türkülerle aşkı anlatıyor..diyenler gelsin de dinlesin, Anadolu âşıkları nasıl anlatmışlar.. Çoğunu ilk defa duyuyorum.. Nasıl çarpıcı, nasıl vurucu sözler..Bir ara "Dur" dedi Yaşar Ağabey, "Dur Musa.. Bu türkünün laflarını yaz bana ver.. Ben romanlarımı şiirlerden, türkülerden, destanlardan yazarım. Yeni bir roman yazıyorum.. 500 sayfa yazdım bitmiyor.. Bu türkü bitirecek.. Onu bana ver.."Musa Usta bir Köroğlu türküsü söyledi ki, öldük.."Köroğlu der ki karıdımİhtiyar oldum çürüdümAt yoruldu ben yoruldumGüzel bindiri bindiri.."Bir başka Adanalı, bir başka ev sahibi, bir başka bin türkü bilen Çiçek Arif (Keskiner) çizdi altını, kahkahayı basıp..Sonra Halil İbrahim tabii ve de sonra Mihriban.. Ve de bizim ezber bildiğimiz Mihriban, Mihriban 2 imiş meğer.. Musa Hocam, Mihriban 1'i anlattı önce.. Sonra okudu.. Bir harika türkü de o..Bitsin istemedik.. Ama bitti.. Bir rüya gibi başladı.. Bir rüya gibi bitti..

***

Hâlâ, Yaşar Ağabey'in, Musa Usta'nın adı geçtikçe gündüz görüyorum o rüyayı ama..

Pandemi bitsin sendeyim Musa Usta.. Seni ve Cumhuriyet çocuklarına armağan ettiğin ormanını görmek için.. Halil İbrahim'i senden, yanında dinlemek için..

Çok özledim seni, Musa Ustam, çooookkk!.

***

KOCA NASIL PİŞİRİLİR?



Yasemin, eski defterleri karıştırmış.. Tüccar züğürtlemedi ama yaşlandı. Pazar günlerime yardımcı olmak istemiş Yaso.. Eski yazılardan seçmiş..

Valla güzel de seçmiş.. İşte size 12 Nisan 1996 yılında yayınlanan bir yazım.. 1800 yıllarında basılmış bir yemek kitabının önsözüymüş.. Feministler, başlığa bakıp, yazıya çok heveslenmesinler.. Bu pişirmek, o pişirmek değil, çünkü..

***

Kocaların çoğu pişirilme süresince yanlış işlem gördüklerinden yumuşaklıklarını ve iyi niyetlerini kaybederek bozulurlar. Gerçek odur ki bazı kadınlar onları sıcak suda haşlayarak bazıları ilgisizlikleri ile dondurarak, bazıları da basıp, ezip, turşusunu kurarak ve yine kimileri de savurganca harcayarak bozulmalarına neden olurlar.

Özenilerek hazırlanan her kocanın, iyi ve yumuşak olacağı söylenemez. Ancak iyi pişirilenin gerçekten tadına doyum olmaz. Koca seçiminde ne lüferin alımındaki gümüş pırıltısı, ne barbunun altın yaldız görünümü geçerlidir. Bunun için çarşı pazar da dolaşmaya gerek yoktur. Genellikle en iyileri kapınızın önüne gelenlerdir. Beğeninin kişisel olduğunu düşünerek koca seçimini yalnızca kendiniz yapınız. Kendiniz sabırla pişiremeyecekseniz, almaktan vazgeçiniz.

Kocayı pişirmek için en iyisi porselen bir kap ise de, elinizde toprak çanaktan başkası yoksa özenle kullanıldığında aynı işi görebilirler. Kocalar da karides ve ıstakoz gibi canlı canlı pişirilirler. Bazen pişerken tencerenin dışına taşıp yanabilir ya da kenarları sertleşerek kabuk tutabilirler. Onları tencerelerinde tutmak için "Görev duygusu" adlı zayıf iplikten çok "Huzur" adlı sağlam sicimle sıkı sıkıya bağlamalıdır.

Sevgi, sıcaklık ve neşeden oluşan sürekli bir ateş yakılır. Kişiliğine uygun bir ısıya ayarlanarak ateşe oturtulur.

Köpürerek taşması halinde kaygılanmamalıdır. Pek çoğu iyi pişinceye kadar sık sık köpürebilir.

Özellikle sirke ve karabiber yerine tatlıcıların öpücük adı altında sattıkları şekerden biraz konulabilir. Tadına bakarken hoşgörü, iyimserlik ve neşe benzeri baharattan birer tutam katmanız önerilir. Ancak bunlar diğer baharat gibi azar azar ve dikkatlice kullanılmalıdır. Yumuşaklığını kontrol ederken sertleşmesinden kaçınılmalıdır. Fazla yayılmasını ve kabın dibine oturarak işe yaramaz hale gelmesini önlemek için arada bir hafifçe karıştırılmalıdır. Kıvama geldiğini anlamak olanaksızdır. Böyle pişirildiği zaman size çok uygun ve sindirilmesi kolay olacaktır. Dikkatsizlik nedeniyle ev ateşini soğutmazsanız bozulmadan istediğiniz süre dayanır. Bu yolla hazırlanmış bir koca, mutlu bir ömür boyunca tadını korur.

***

PAZAR NEŞESİ



100'e merdiven dayamış çift, tesadüf ayni günlerde ölmüş ve cennete gitmişlerdi.

Onları kapıda Aziz Peter karşıladı. Onları nefis bir göl manzarasına sahip villalarına götürdü. Harika bir mutfak ve termal su fışkıran jakuzileri vardı.

Yaşlı adam, "Bu bize kaça mal olacak" dedi.

Aziz Peter, "Burası cennet.

Ev sizin" dedi.

Dolaşmaya çıktılar..

Göl kenarında harika bir tekne onları bekliyordu. Aziz Peter, "Ne zaman isterseniz dolaşabilirsiniz" dedi. Adam gene sordu..

"Kaça bu tekne?." "Bedava" dedi, Aziz Peter.. "Burası cennet!." Ordan klüp binasına gittiler..

Kuş sütü dahil her şey olan bir açık büfe.. En güzel şaraplar..

Adam gene dayanamadı.

"Yiyip içmek kaç para peki?." "Dedim ya" dedi, Aziz Peter.. "Burası cennet.. Her ama her şey sizin ve bedava.." "Peki düşük kolesterol büfesi nerde" diye sordu bu defa adam..

"İşte burası işin en iyi kısmı. Burada istediğiniz her şeyi istediğiniz kadar yiyebilirsiniz, ne şişmanlarsınız, ne de size dokunur!." O an yaşlı adam çıldırdı..

Şapkasını masaya öfkeyle vurmaya başladı. Karısı ve Aziz Peter onu sakinleştirmeye çalışırken, adam karısına bağırdı..

"Eğer senin o brokolili, karnabaharlı, ıspanaklı, avokadolu illet sağlık yemeklerin olmasa, buraya yıllar önce gelebilirdik!."

***

AĞLAMAK!.



Ağlamak

Bazı acılarda yetmez

Bazı ölümlere



Örtüsüdür bazı acıların

Örter, örtülmez

Savunur bir süre



Ağlayanlar sevinmeli

Sevin ağlayabiliyorsan

Acılar art arda dinmeli



Durur bir nöbetçi gibi

Durur bir bekçi gibi

Zamana gülmeli gülmeli



Sevin ağlayabiliyorsan

Unutmanın kardeşidir ağlamak

Uyur uyanır yatağında duyguların

Düşüncenin kucağında hep çocuktur

Ağlamak.



Özdemir Asaf

***

LATİN SÖZLERİ



"Malae naturae numquam doctore indigent!."

"Kötü karakterin öğretmene hiç ihtiyacı yoktur!"

Publilius Syrus