"Yasadışı olanı derhal yaparız, anayasa dışı olan biraz zaman alır."öldü. Sıcak yatağında, 100 yaşında, yerleşik medyanın "dünyanın en büyük diplomatı" olarak andığı bir isimken ve evindeki ödüller rafında Nobel Barış Ödülü varken öldü. Cehenneme inanmayan biri olsaydım kalbim kırılırdı; ama onun çektiği azaptan emin olduğum için bildiklerimi yazabilecek kadar öfkemi kontrol edebiliyorum.Önceliklebiri olması, onun istisnai olduğunusize düşündürtmesin. Kissinger, ABD başkanları Nixonve Ford ile dolaysız, kalan diğer tüm ABD başkanları iledolaylı olarak "çalışmış" birABDbir yansımasıydı. Kissinger neyseABD odur, ABD neyse Kissinger odur. Yazınınkalanının bu çerçevede anlaşılması elzem.Almanya'da bir Yahudi olarak dünyaya gelen Kissinger, 1938'de ailesiyle birlikte ABD'ye göçtü. 1943'te ABD ordusunda görev aldı. Harvard'da yüksek öğrenimini tamamlayıp akademik kariyerini inşa ederken,da eğitim verdi.Yani ABD, Avrupa ve Japonya'da taş üstünde taş bırakmazken, Kissinger CIA ajanlarını eğitmekle meşguldü. 1960'ta siyasete girdi. New York Valisi Nelson Rockefeller'ın 1960, 1964 ve 1968 yıllarındaki başkanlık kampanyalarındayaptı. ABD Başkanı Nixon tarafındanolarak atandığında takvim yaprakları 1969 yılını gösteriyordu. Kissinger 1973 yılından itibaren ABD'nin Dışişleri Bakanlığı görevini de üstlendi. Bu iki görevi 1975 yılına kadar sürdürdü.Kissinger'ın ABD dış politikasına getirdiği anlayış basitti: "Dış politikasının testi olarak kendisinden ahlaki mükemmellik talep eden bir ülke, ne mükemmelliğe ne de güvenliğe ulaşabilir." Kissinger,dı.Vietnam'da ABD'nin işlediği bütün savaş suçlarına rağmen kazanamayacağını anlayınca ülkesinin askerlerini geri çekti. Yıllar önce yapılabilecek bir barış anlaşmasını geciktirdiği için Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü! Bu sıradaher birinin altında imzası vardı.onun eseriydi.Kissinger, birgeri durmadı ve bununla da övündü.İsrail'in 1967 yılında işgal ettiği bölgelerden çekilmemesinisağladı. 1973 Arap-İsrail Savaşı sırasında Mısır'ınmevzi kazanmaya başlaması üzerine Amerikan tarihindeİsrail'e en büyük silah yığınağını gönderdi. Bir yandanMısır'ı Birleşmiş Milletler kararıyla ateşkese zorladı,diğer yandan İsrail'i defalarca ateşkesi bozup saldırmayateşvik etti. ABD ordusunun,bir alarm durumuna geçmesinisağladı.Kissinger, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin ardından Arap ülkelerinin başlattığı petrol ambargosuna karşı koymak için bu ülkelere baskı yaptı. Bu baskının sonunda Suudi Arabistan'ın Filistin dostu şehit Kralıın, yeğeni tarafından öldürüldüğünü de hatırlatalım. Kissinger'ın kanlı eli sadece Güney Asya ve işgal altındaki Filistin'de değildir. 1973 yılındade Latin Amerika'nınilk sosyalist devlet başkanı olannin Generaltarafından devrilmesini veorganize etti. Kissinger'e göre Allende hükümeti bir virüstü ve durdurulması gerekiyordu. Bu düşüncesini hayata geçirmek içinoldu.Sovyetler Birliği'nin güçlenmemesi bahanesiyle ellerini masum insanların kanlarıyla yıkamaktan hiç vazgeçmeyen Kissinger, Çin ile ABD arasındaki diyalog kapısını açan adam olmayı da ihmal etmedi. Arjantin, Uruguay, Bangladeş'teki suçlarını anlatmaya yerim kalmadı.leş olup gitti.Azabı çetin olsun.