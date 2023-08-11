Son kez Milli Güvenlik Kurulu'na katılan ve 30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve MGK Genel Sekreter Yardımcısı Tuğgeneral Alper Eser'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hediye takdim töreni gerçekleştiriliyordu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, askerliğe 1971 yılında başladığını ve bu şûra ile emekliliğe ayrıldığını belirterek, "Bir subayın gelebileceği en üst seviyeye geldim. Size teşekkür edip sarılmak istiyorum" diyerek elini uzattı. Yüzündeki sevinç ve şaşkınlık ifadesini görebildiğimiz Erdoğan ise elini sıktığı Musa Paşa'yı kendisine doğru çekerek sarıldı. Sonra da "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık, sağ ol" dedi.

Bu görüntüler, izleyen herkesin içini ısıttı. Ancak son yirmi yıldaki dalgalı asker-sivil irade ilişkileri de gözlerimizin önünden bir film şeridi gibi geçti. MGK'da, seçilmiş başbakanı irticai tehdit olmakla suçlayanlar, Emine Erdoğan Hanımefendi'yi GATA'dan içeri sokmayanlar, e-muhtıra verenler ve en son asker kılığındaki Haşhaşilerin milli iradeye kanlı müdahalesi...

Siz belki sadece Cumhurbaşkanımıza sarıldınız komutanım; ama bilin ki sizinle birlikte duygulanan ve "Nereden nereye geldik" diyen bu milletin her bir ferdi de sizi sarılarak uğurluyor. Tüm üst düzey komutanlarımıza üstün hizmetleri için millet olarak teşekkür ederiz.

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KENDİNİZE BİR İYİLİK YAPIN

Çekmeköy'deki Park of İstanbul tesisi beni gerçekten çok şaşırttı. 60 türden yaklaşık 500 hayvanın bir arada yaşadığı tesis, sanki bir hayvanat bahçesi değil de hakikaten bir doğal yaşam alanı gibi dizayn edilmiş.









Gezerken yanımızdan geçen lamalar, tavşanlar, kaplumbağalar; kafeste bulunsalar bile ziyaretçi olmadığında serbestçe dolaştırılan aslanlar, ayılar ve kaplanlar ile sürüngenlerden papağanlara, flamingolardan kurtlara pek çok türe ev sahipliği yapan bu tesis, hem yetişkin hem çocuklara macera spor aktiviteleri de sunduğu için özellikle çocuklu aileler için bulunmaz bir nimet. O yüzden kendinize bir iyilik yapın ve yolunuzu POI'ye düşürün derim.

Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde tedaviye muhtaç olan pek çok hayvan da POI bünyesinde tekrar normal yaşamlarına döndürülmüş. POI Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu, parkı gezdirirken yürüme engelli aslanı, kanadı kırık şahini nasıl tedavi ettiklerini haklı bir gururla anlatıyordu. Muadiline pek de rastlanmayan böyle hizmetlerin artması dileğiyle...

Not: Okullar açılana dek bana müsaade; yeni dönemde görüşmek üzere.