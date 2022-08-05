Cüneyt Özdemir neden SBK’nın haber kanalı teklifini anlatmalı?

Kara para aklama suçlamasıyla Avusturya'da tutuklanan ve ABD'ye iade edilen iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın durumu çok katmanlı bir mesele. Bugünkü yazımda sadece işin medya ayağının önemli bir kısmına değinmek istiyorum. Zira anlaşılan lağım sandığımızdan da büyük.

Ortalıkta dolaşan ve kaynağı belirsiz olan bir liste var. SBK'nın "maaşa" bağladığı, hediyelere boğduğu, tatillere yolladığı iddia edilen isimler var 8 sayfadan oluşan o listede. Listenin medya kısmına bakıldığında, ağırlıklı olarak -öyle ya da böyle- Ciner Medya Grubu'na bağlı Habertürk'ün başı çektiğini görüyoruz. Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı'ndan köşe yazarlarına bayağı kalabalık bir liste söz konusu.

İşin ilginç kısmı, listeyi doğrulayan gazeteciler oldu, çoğu da sessiz kalmayı tercih etti. Tek yalanlamaysa Habertürk'ün tepe ismi Kenan Tekdağ ve çalışanlarından geldi. Öyle ki Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Tekdağ'a kefil bile oldu.

Fakat gelin görün ki, örneğin, SBK'nın medya ve yargı bağlantılarını kurduğu iddia edilen Emrah Doğru'nun, SBK ABD'ye iade edilmeden birkaç gün önce Ciner'e bağlı Show TV'de Yurt Haberler Şefi yapılması gündem oldu. Doğru'nun kardeşinin SBK'nın çekirdek ekibinden olduğu da biliniyor.

Tüm bu şüphe bulutu etrafı sarmışken, "SBK'nın medya yapılanmasının üssü neresi?" sorusu havada asılıyken, Cüneyt Özdemir'in geçen yıl yaptığı bir açıklama aklıma takıldı. Bazı medya siteleri, Özdemir'e "SBK bir haber kanalı projesine girecekti ve benimle görüşme teklif etti, ben de reddettim" açıklamasını hatırlattı.

Herkes SBK'nın medyadaki izlerini sürerken, büyük bir haber kanalının tutuklu iş insanının medya projesinin en önemli ayağı olacağı ihtimali hiç de düşük değil. Evet, Özdemir teklifi reddettiğini söylüyor ama teklifin hangi kanal olduğu, projede başka hangi gazetecilerin yer aldığı, aracıların kim olduğu gibi bilgileri kendine saklamayı tercih etti. Gördüğüm kadarıyla "Teklifi açıkla" çağrılarına da kulak tıkamayı tercih ediyor.

Aslında anlaşılır bir durum; çünkü sakladığı isimleri ifşa ederse linç edileceğini düşünüyor olabilir. Fakat konu üzerine biraz düşünüp açık kaynaklara bakıldığında önemli ipuçları yakalamak mümkün.

Özdemir, SBK'nın kendisine götürdüğü haber kanalı projesine dair açıklamayı Haziran 2021'de yapıyor. Ve o açıklamada şöyle bir ifade kullanıyor: "SBK geçen yıl bu zamanlar beni aradı. Telefonum çaldı acı acı." (Açıklamanın videosu: https://www.dailymotion.com/ video/x81wdet)

Yani Özdemir'in kendi ifadesine göre, SBK'nın teklifi 2020 yazında gitmiş.

Peki Özdemir 2020 yazında hangi haber kanalına konuk olmuş? Hem de pek alışılmışın dışında bir şekilde?

SBK listesinde adı başta geçen Habertürk'e...

Ağustos 2020'de Kübra Par'ın konuğu olan Özdemir'e, "Tekrar anchor'lığa dönsen ne yaparsın?" gibi sorular soruluyor. Aslında gazetecilerin çok iyi anlayacağı bir yayın tarzı bu. Medya yöneticileri, bir iş anlaşması yapmadan önce bazı gazetecileri önden konuk aldırıp, PR'a varan yayınlar yaptırabilirler. Bu yayın da o mahiyette bir yayına benziyor. Nitekim Özdemir sonrasında bir daha Habertürk'e de çıkmıyor.

Peki her şey tesadüf mü?

Sanmıyorum; çünkü gazeteciler arasında uzun süredir Özdemir'in Kenan Tekdağ'dan iş teklifi aldığını, bu teklifte bazı Habertürk çalışanlarının aracı olduğu konuşuluyordu. Ve Özdemir'in görüşme silsilesinden sonra teklifi reddettiği...

İşte tam da bu nedenle SBK'nın medya üzerindeki etkisini en iyi açıklayacak bu haber kanalı projesine dair detayları Özdemir'in paylaşması gerekli. Kendisi dahil olmamış ama belli ki arada bir pazarlık süreci yürümüş. Bu süreçte pek çok detaya hâkim olma ihtimali var. Er ya da geç ortaya çıkacak tüm bu detayları kamuoyuyla paylaşmak da bir gazeteci olarak görevi değil mi?

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