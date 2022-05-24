Osmanlı ailesinin de mensubu olduğu Kayı boyu damgasını partisinin sembolü yapmış bir siyasetçi olanŞöyle demiş Akşener:Osmanlı padişahı ama onu devrinde, o günün şartlarındaki demokrasi rüzgârının buraya yansıması var. Bu yansımaya karşı aldığı bir tavır var. Yani şimdi biz o tavır karşısında bir davranış biçimi var. Bunun içindevar. Yani bu bir istibdat rejimine karşı, tek adamlığa doğru giden bir sisteme karşı bir başkaldırı.Bugün var olan şey istibdat.Abdülhamid Han sonrası dönemde siyasi infazdan darbelere türlü çalkantılara maruz kalınmış ve neticede bazı eski İttihatçılar bile Abdülhamid Han'ın ardından pişmanlıklarını dile getiren eserlere imza atmıştır.O yüzden sözde "milliyetçi" bir partinin liderine bu ifadeler hiç yakışmamaktadır.Kayı damgasını sembol, Abdülhamid Han'ı profil resmi yapmak işin kolayı. "Abdülhamid Han da bizimdir" diyenlerin mertçe durabilmesi dileğiyle...