Bir haftadır burnundan kıl aldırmayan iktisatçıları, her şeyi bilme iddiasındaki ekonomistleri, felaket tellalı yorumcuları susturmaya yarım saat yetti.

Başkan Erdoğan, ulusa seslendi. Güvence verdi. Müjdeleri sıraladı. Ve halk, döviz bozdurmaya akın etti. Her şeyi çözdüğünü sanan fildişi kule sakinleri, bu milletin Erdoğan'a güvenini bir türlü anlayamadılar. 15 Temmuz gecesi canını ortaya koyanları küçümseyip ATM kuyruğuna dizilenler yasta...

Dolar evinin tefçisi, TL evinin yasçısı Halk TV'deki manzaralar izlemeye değerdi. Moderatör Şirin Payzın, doların düşüşünü anlatırken helyum yutmuş gibi tiz sesler çıkardı. Dolar yükselirken ağzı kulaklarında izleyen bir sözde ekonomist de Şirin'in doların 15 TL'ye indiğini söylemesine inanmayıp, darbe gecesi "Bu bu, yani bu bizzat Cumhurbaşkanı'ndan gelen bir şey mi?" diyen FETÖ'cü Kerim Balcı'yı hatırlatırcasına, "15 TL'ye gerilediğini nerde görüyor arkadaşlar?" deyip bilgisayar ekranına kapandı.

Şimdiye dek en büyük ekonomik projesi, muhtarların yanına özel kalem atama vaadi ile uyuşturucu satıcılarından vergi almak olan Kılıçdaroğlu'ndan ise gece boyunca çıt çıkmadı. TÜSİAD bu sefer telefonlarına çıkmamış diye duydum, üzüldüm.

Unutmadan: TÜSİAD, üç gün önce "Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli" başlığı ile bir bildiri yayınlamıştı. O kurallar mıydı, sizin on yıllardır "montajcı ithalatçı" kalmanızı emreden? O kurallar mıydı, ülke % 45 faiz oranı verirken keyfinize keyif katan? Ve yine o kurallar mıydı, dolar 2 TL altındayken Gezi kalkışmasına sponsor olmanızı emreden?..

Başkan Erdoğan, genel kabul görmüş kurallarınızı aldı, İktisat-101 kitaplarınızla birlikte yarım saatte çöpe yolladı. Kamuoyu yeni açıklamanızı merakla bekliyor...

Hülasa Başkan Erdoğan, "Ekonomik Kurtuluş Savaşı" dediğinde küçümseyenler, dün gece "savaş yorgunu" düştüler. Dolar düştü ama moralleri daha da düştü.

***



DURMUŞ YILMAZ'DAN BAŞLANMALI

Eşi başörtülü ve evlerine ayakkabıyla girilmiyor diye CHP'li basının linç ettiği eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, İyi Parti'de yönetici olduktan sonra adeta ne kadar uslu bir "ev zencisi" olduğunu kanıtlamak için çaba sarf ediyor.

Geçen sene otel salonunda IMF ile gizli toplantı yaparken yakalanan Yılmaz, son iki haftadır piyasaları manipüle etmeye yönelik iki söylemde bulundu.

Önce Meclis kürsüsünden ekonomi yönetiminin gece yarısı değişeceğini ve teyakkuza geçilmesi gerektiğini söyledi. Hiçbir şey çıkmadı ama piyasalara korku pompalamış oldu.

En son elbette Halk TV'de, "Bu bir alım fırsatıdır. Piyasa Erdoğan'ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Kaldığı yerden bu iş devam eder" şeklinde konuştu. Dolar tepetaklak gidiyorken, "Kollarımı açıp gitme diyeydim" diye feryat etti.

BDDK, kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etme girişimlerinde bulunan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacakmış. Yılmaz'a da bu kapsamda neden spekülasyon yaptığını sormak gerekmez mi?