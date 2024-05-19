20 Mayıs okul var mı, yok mu? Yarın okullar tatil mi, ders işlenecek mi?

20 Mayıs Okullar Tatil mi?

20 Mayıs Pazartesi günü ise okullar ve iş yerleri normal çalışma düzenine devam edecek. Bu nedenle 20 Mayıs'ta okullar tatil olmayacak ve eğitim-öğretim faaliyetleri planlandığı gibi sürecek. Aynı şekilde iş yerlerinde de çalışma rutininde herhangi bir değişiklik olmayacak.