20 Mayıs okul var mı, yok mu? Yarın okullar tatil mi, ders işlenecek mi?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Pazar gününe denk geliyor ve vatandaşlar hafta sonuna denk gelen bu özel günün ardından 20 Mayıs Pazartesi günü tatil olup olmadığını merak ediyor. Özellikle öğrenciler ve çalışanlar, 20 Mayıs'ın resmi tatil ilan edilip edilmediği konusunda net bir bilgiye ihtiyaç duyuyor. Peki, 20 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi, iş yerleri resmi tatil mi? İşte detaylar...
2024 yılı resmi tatil takviminde yer alan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl Pazar gününe denk geliyor. Bu özel günün hafta sonuna rastlamasıyla birlikte, vatandaşlar 20 Mayıs Pazartesi gününün tatil olup olmadığını merak ediyor. Özellikle öğrenciler ve çalışanlar için önem taşıyan bu sorunun yanıtı büyük bir merakla bekleniyor: 20 Mayıs tatil mi? 20 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi? İşte detaylar...
19 Mayıs Resmi Tatil mi?
Ülkemizde dini, milli ve kültürel öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatildir.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu Pazar günü yurt genelinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
20 Mayıs Okullar Tatil mi?
20 Mayıs Pazartesi günü ise okullar ve iş yerleri normal çalışma düzenine devam edecek. Bu nedenle 20 Mayıs'ta okullar tatil olmayacak ve eğitim-öğretim faaliyetleri planlandığı gibi sürecek. Aynı şekilde iş yerlerinde de çalışma rutininde herhangi bir değişiklik olmayacak.
2024 RESMİ TATİLLER
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı
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- 20 Mayıs okul var mı, yok mu? Yarın okullar tatil mi, ders işlenecek mi?
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