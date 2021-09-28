Sınırlı doğal kaynakları, sınırsız kullanan insanoğlu sebebiyle bugün pek çok çevre sorunu ile baş etmeye çalışıyoruz. Devasa atık dağları da aşırı tüketimin artık bir istisna değil, kural haline gelmesinden kaynaklanıyor. Bu yüzden mevcut durumda atıkların kendisi içerdikleri önemli bileşenler dolayısı ile adetâ birer kaynağa dönüşmüş durumda. Döngüsel ekonominin önemli bir ayağı olan "sıfır atık" hareketleri de bu minvalde hayat bulan uygulamalardan birisi."Bol kazanç" lafın gelişi değil. Sıfır Atık Projesi'nin hayat bulduğu Eylül 2017'den bu yana. Yani sadece üç yıllık süre zarfında geri kazanım oranı 9 puan artış gösterdi. Atıkların çok büyük çoğunluğunun gelişigüzel doğaya bırakıldığı 2000'li yılların başında geri kazanım oranı ise sadece yüzde 1'di. Aradan geçen sürede hem geri kazanım oranları arttı hem de geliştirilen modern depolama tesisleri ile atıkların çevreye, su kaynaklarına, toprağa ve iklime zarar vermesinin önüne geçildi.Sera gazları içerisinde karbondioksite kıyasla 84 kat daha güçlü etkiye sahip olan metan gazının önemli kaynaklarından birisini de katı atıklar oluşturuyor. Düzenli depolama ile hem bu gazların atmosfere salınımı önlendi hem de bu gazlar toplanarak enerji üretimi sağlandı. Sadece 3 yılda, 356 milyon kilovat/saat enerji, 437 milyon metreküp su ve 62 milyon varil petrolden tasarruf edilirken 24.2 milyon ton kullanılabilir atığın geri dönüşümü ile birlikte 3 milyon ton sera gazı salımının da önlendiğini belirtelim.Projenin en önemli kazanımlarından birisi de 57 tesisten elde edilen enerji ile 1.5 milyon hanenin aydınlanmasının sağlanması olsa gerek.Hanımefendi, geçtiğimiz hafta NewYork'ta da 26. İklim Değişikliği TaraflarKonferansı Başkanı Alok Sharma'yıkabul etti ve iklim krizi açısından atılabilecekadımları istişare etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan da 76. BM Genel Kurulu hitabında değindiği üzere Paris İklim Anlaşması'nı Meclis gündemine getirmeye hazırlanıyor. Bu adımla Türkiye, iklim değişikliği ile mücadelede öncü olduğunu bir kez daha gösterirken kasım ayında Glasgow'da düzenlenecek 26. İklim Değişikliği Taraflar Toplantısı'nda da daha güçlü bir şekilde temsil edilebilecek. ZiraGlasgow'daki toplantı, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın 10 yıllık döneminin ilk yılı olması hasebiyle bu süre zarfındaki yol haritasını da inşa etme amacıyla yapılacak. Keza yeşil düzen (green deal) uygulamalarının giderek yaygınlaştığı, ülkeler arası ilişkilerde iklim değişikliğinin önemli bir etken olarak ele alınmaya başlanacağı bu dönem bu açıdan da bir hayli kritik olacak.Siyaset üstü ve sınır tanımayan birkonu olması hasebiyle uyum ve mücadelenoktasında müşterek hareketetmek gerekiyor. Bu yönüyle sadecebir ülkenin tek başına üstesinden gelebileceğibir konu değil.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya Beşten Büyüktür" vizyonuna paralel olarak ortak sorun karşısında ortak mücadele edilmesi gerekliliğini belirtiyor. Ancak genel geçer temel bir prensip olan "Kirleten Öder" gerçeğinden de hareketle iklim değişikliğine yol açan ve tarihsel yükü daha yüksek olan ülkelerin daha çok sorumluluk alması bekleniyor. Türkiye'nin çağrılarından birisinin de bu olması bekleniyor.