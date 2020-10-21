İYİ Parti’de FETÖ’cü çıkmazsa...

İYİ Parti kurucularından Milletvekili Ümit Özdağ'ın, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ iltisaklı olduğuna dair sözleri tartışılıyor. Bana sorarsanız İYİ Parti'de önemli görevlerdeki bazı isimler FETÖ'cü çıkmazsa haber değeri vardır ama şimdilik Özdağ'ın şu sözlerini alıntılayarak başlayalım:

"Çok net söylüyorum sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsan, öncesinde ve sonrasındaki başkan FETÖ'cüyse, bu arada FETÖ'yle ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu ve olumsuz açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır. Bunun doğru olmadığını düşündüğüm için daha partiye gelmeden önce bu uyarımı yaptım ve tekrarladım."

Ayrıca ekleyelim: Buğra Kavuncu'nun dayısı, Orta Asya'daki FETÖ yapılanmasının kurulmasındaki kilit isim Enver Altaylı. Amcası İsmail Kavuncu, Kazakistan FETÖ yapılanmasının kilit isimlerinden ve firari. Diğer amcası Uludere bombalamasının emrine götüren raporu yazan Tuğgeneral Salim Cüneyt Kavuncu ve olaydan sonra da emekliliğini istemiş. Mahmut Övür detaylarını yazmıştı.

Yine hatırlayalım, Koray Aydın bir sene sonra MHP'den İYİ Parti'ye geçmeden ne demişti: "Bütün illerde FETÖ mensupları, Meral Akşener üzerinde bütünleşiyor ve onun mitinglerine yoğun ilgi gösteriyor. FETÖ'den kendisine bir destek olduğu kesindir."

Partinin iletişim sorumlusundan Bursa yöneticisine pek çok ismin FETÖ'den yargılanması, ayrıca Merkez Danışma Kurulu Üyesi Cemalettin Şimşek'in FETÖ kanallarına operasyona 'eşkıyalık' demesi veya Genel Başkan Sekreteri Esma Bekar'ın FETÖ irtibatı sebebiyle TBMM'den ihraç edilen çalışanlar arasında olması gibi detaylar da mevcut.

FETÖ'nün firari tetikçisi Emre Uslu ise şöyle demişti: "Meral Akşener'in dikmiş olduğu İYİ Parti ağacı, Türkiye'nin son umududur, demokrasiyle Erdoğan'ın karşısına çıkma umudu. Dolayısıyla ben bu ağaca su veririm, bu ağacın filizlenmesini ve güçlenmesini isterim."

İYİ Parti'nin 138 sayfalık seçim beyannamesinde bir kez bile 15 Temmuz'dan bahsedilmemiş olmasını da bu tabloya ekleyince, söyleyin, "İYİ Parti'de önemli görevlerdeki bazı isimler FETÖ'cü çıkmazsa haber değeri vardır" demekte haksız mıyım?

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