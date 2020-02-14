“İki Ülke, Tek Millet”

Kardeş ve dost ülke tanımını hak eden nadir ülkelerden Pakistan'dayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı için altı bakanın da bulunduğu geniş bir heyetle başkent İslamabad'a geldi.

Havaalanından Cumhurbaşkanı'nın kaldığı otele varana değin kilometreler boyunca yol kenarlarında Erdoğan'ın büyük, arkasında Pakistan Başbakanı ve Cumhurbaşkanı'nın yan yana küçük fotoğraflarının yer aldığı ve en altta da iki dilde "İki Ülke, Tek Millet" sloganının yer aldığı pankartlar bizi karşıladı.

Türkiye-Pakistan ilişkileri, geçtiğimiz Aralık ayında, Türkiye, Katar ve İran'ın katılımıyla Malezya'da gerçekleşen Kuala Lumpur Zirvesi'nden Başbakan İmran Han'ın son dakikada çekilmesiyle biraz gerilmişti. Ancak Başkan Erdoğan, Pakistan'dan ziyade esas fail Suudi Arabistan'a işaret ederek şöyle demişti:

"Ne yazık ki Suudi Arabistan'ın Pakistan üzerinde baskı kurduğunu görüyoruz. Şimdi Pakistan'a Merkez Bankası ile alakalı daha önce vermiş oldukları sözler var. Ama hepsinden öte bir de 4 milyon Pakistanlı Suudi Arabistan'da çalışıyor. "Bunları geri göndeririz, yerine Bangladeşlileri alırız" vesaire diyorlar. Öbür taraftan Merkez Bankası ile bağlantılı olan konuları aynı şekilde 'Biz paramızı geri çekeriz" vesaire gibi tehditlerle, ekonomik olarak ciddi sıkıntılar içerisinde olan Pakistan bu noktada daha farklı bir tavrın içerisine girmek durumunda kaldı."

Han, önce Malezya'ya giderek ilişkileri onarmaya çalıştı ve bir sonraki zirveye katılacağı sözünü verdi. Birkaç gün önce de Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda, "Pakistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında gösterdiği Keşmir ile dayanışma için minnettar" diyerek sıcak mesajlar yolladı. Ayrıca Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ziyaret öncesi yayınladığı notta, Kıbrıs meselesinde Türkiye'nin yanında olduklarını belirtti.

Öte yandan Keşmir konusunda Pakistan gerçekten yalnız bırakılmış durumda. Hindistan'ın uluslararası hukuka aykırı işgali ve 8 milyonluk nüfusa 900.000 askerle hükmetmeye kalkması, 6 aydır devam eden sokağa çıkma yasağı ile toplu tutuklamalar gibi zulüm politikaları dünyadan gereken tepkiyi almadı.

Bu ziyaretle iki ülke arasındaki ticaret hacmini yükseltme, enerjiden ulaşıma farklı projeleri geliştirme ve askeri işbirliğini artırmaya yönelik adımların hayata geçirilmesi bekleniyor.

Millî Mücadele'ye destek için altınlarını gönderen veya Osmanlı askerine kurşun sıkmamak için Irak'tan Singapur'a değin İngiliz Ordusu'nda isyan çıkaran ataların evlâdı olan Pakistan milletinin kalbinde Türkiye'nin ve bu kardeşlik tarihini unutmayan Türk milletinin kalbinde Pakistan'ın yeri bambaşka.

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