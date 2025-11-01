01 Kasım 2025, Cumartesi
HAŞMET BABAOĞLU
Haftanın notları: ‘Nasıl görmüyorsunuz?’

01.11.2025, Cumartesi
Almanya Başbakanı, elbiselerini ve eşyalarını arabasından uçağa kendi taşımışmış...
Alman resmi haber ajansı DW de köpürte köpürte iyi yedirdi bizim malum tayfaya...
Geçiniz!
Fakat tabii ki Alman kamuoyunun derdi başka...
Almanları şu an delirten şey, Erdoğan'ın açık açık Merz'e yönelttiği Filistin eleştirisi...
"Şansölyeye katılmıyorum" dedi Erdoğan; "Gazze'de 60 bine yakın insan öldürüldü, çocuk ve yaşlılar dâhil... Hamas'ın elinde nükleer bomba yok, korkunç silahlar yok ama İsrail'de var. Bu soykırımı Almanya olarak görmüyor musunuz?"

***

Aslen Lübnanlı olan Tom Barrack (ABD Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi) Lübnan yönetimini tehdit etti.
Nasıl mı?
Şöyle...
"Bu ülkenize son ziyaretim olacak, son şansınız... Ya İsrail ile müzakerelere başlarsınız ya da Lübnan kaderine terk edilecek."
Ne yazık ki, bizim medyada bu tipleri "adam" sananlar çok...

***

Papa Leo 27 Kasım'da İznik'i ziyaret edecek, malum.
Medya haberi her verişinde Papa'yı, "Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı" olarak tanıtıyor.
İşin gerçeğine gelelim...
Artık "Küreselci seçkinciliğin ruhani lideri" diye de yazmak doğu olur bence...
Küreselciler "yeni bir din" vazedinceye kadar (geçici olarak) yeni Papa'yı öne sürüyorlar.
Anlayan, anlamıştır.
Anlamayanlar da yakında anlayacak.

***

Biliyorum, Şener Hoca hafif patavatsız, üslubu asabi...
Ama ne yalan söyleyeyim...
Birkaç Şener Üşümezsoy daha olup TV programlarına konuk olarak çağrılsalar, ekran tipleri azıcık olsun toparlanır, diye düşünmeye başladım.
Olmayacak yerde kıkırdaşmalar ve büyük bir havayla edilen uyduruk laflar biter belki...
Yoksa hayal mi kuruyorum?

***

Ekranlardaki eski hakemler de ayrı âlem...
Daha bir hafta önce Zorbay Küçük ve diğer bahisçilerin maç yönetimini beğenmiş, övmüşlerdi.
Şimdi hepsini unuttular.

***

Bahis skandalı konusunda ilk günkü coşkumu kaybettim...
Zihnimden hep Sago'nun şarkısı geçiyor: "Ben hüsrana komşuyum, yolları gözler meczubum."

***

Durmadan "Ben kimim, biliyor musun?" diyen tipler...
Kimsen kimsin? Asıl sunu söyle, nasıl birisin? İyi misin, merhametli misin, cömert misin? Yoksa boktan biri mi?
