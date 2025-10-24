24 Ekim 2025, Cuma
HAŞMET BABAOĞLU
Yalan dünyamıza meze: Sağlıklı gıda

24.10.2025, Cuma
TV'yi açıyorsun, sürekli organik gıdalardan bahsediyorlar...
Gazetelerde sağlıklı ve organik yiyecekler üzerine pek havalı, pek şık yazılar çıkıyor...
Sosyal medya mı?
Herkes çokbilmiş...
Herkes sağlık istiyor...
Herkes doğal gıda delisi...

***

Gerçek ne peki?
Malum tayfaya bakın, göreceksiniz; "sağlıklı yiyecek" dedikleri süslü salatalardan öteye gitmiyor.
Zaten ilgi de lafta kaldı.
Eve giderken sık sık bir organik ürünler mağazasının önünden geçiyorum; ilk açıldığı yılki hâlini hatırlıyorum, bir de şimdiki boş raflarına bakıyorum, çok fark var.
Artık önünde arabalar park etmiyor, tezgâhtar beyefendi bazen uyukluyor...
Ne oluyor yahu!

***

Hepimiz gerçeği biliyoruz ama itiraf etmeye yanaşmıyoruz.
Büyüyen nüfus, artan gıda talebi ve endüstriyel gıda üreticilerinin "beyin yıkama" operasyonları karşısında bu konular hoş muhabbetten öteye gidemiyor.
Zaten sabah akşam ultra işlenmiş gıda yiyen ama öğlen salatasına iki kaşık kinoa ekleyince birden sınıf atlamış hisseden tiplerle nereye kadar?
Sağlıklı yiyecek konusu da "yalan dünya"mıza meze oldu, anlayacağınız.

***

Hesaplaşılması gereken çok nokta var...
Artan gıda talebi...
Doğal ürünlerin pazarda kazandığı değerin yaygın tüketimi engellemesi...
Devasa gıda endüstrisi ve ona göbeğinden bağlı sağlık sektörü...
Bu problemlerle iki TV programıyla, üç işyeri laflamasıyla ve mahallede açılan "organik pazar" gibi yollarla çözüm bulmak imkânsız.
Soru şu:
Kapitalizmin "sağlıklı gıda"dan çok para kazanacağı dönem gelecek mi?
Öyle bir an geldiğinde...
Sigara reklamlarını nasıl bitirdilerse, margarini de bırakıverirler mesela...
Lakin o güne kadar kitlesel sağlık sizlere ömür!

***

Şunu özellikle vurgulayıp yazımı kapatayım...
Yeni modalarla olacak şey değildi bu...
Eski tat ve alışkanlıklara sahip çıkmamız gerekiyordu...
Orada çuvalladık asıl!
Kelle paça çorbasını midesi kalkmadan içen kaç genç kaldı?
Babaanne yemeklerine geri dönebilir miyiz?

***


NOT DEFTERİ
Sevmek uyumaya benziyor. Uyurken nasıl müdafaasız oluyorsak, severken de öyleyiz. (KEMAL TAHİR / Hür Şehrin İnsanları)

