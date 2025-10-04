Gazze sayesinde...Tam şimdi...Hepsinin ne menem bir şey olduğu kafamıza dank ediyor, yalan mı?

Paranın ana hattında siyonizm nöbet tutar...Düşünün...Buna rağmenİsrail'in soykırımına karşı yüksek sesle konuşmaya başladılar.Eh, ne gördülerse,sonradan gördüler, asla kaybetmekistemiyorlar. Kariyer hesaplarını herşeyin üstünde tutuyorlar.Geçen gün Elif Şahin, X'te yazmıştı:Bu hesapçılıklarını unutmasak keşke!Ama unutuyoruz ve zaten buna güveniyorlar.

Batı'da hükümetler Gazze protestolarına kulaklarını kapatıyorlar...Oysa Avrupa'nın modern tarihi 250 yıldır sokakların tarihidir; kulaklar bir yere kadar kapatılır ama sonrası fena gelir.Coşkulara kapılıp kendimden geçecek kadar genç de değilim.O yüzden "Gazze dünyayı özgürleştirecek bir başlangıç" diyemiyorum, diyemem amaartık eminim.

Yazıyı yazdığım saatlerdeaçık...Gıda enflasyonunun çok yüksek gelmesi karşısında şaşkına düşmüş gibi konuşuyor sunucular ve konuklar...diyorlar.İlginç!Stüdyodan veya akademiden dışarı çıkmıyormuş gibi konuşmalarına ve hayretlerine de ben şaşırıyorum.

Tatlı tatlı gülerek "Meyve-sebze reyonundan üç parça bir şey aldım, acayip yüksek bir para verdim, hâlâ alışamadım fiyatlara" diyor.Poşetine baktığımı fark edince "Maydanoz falan yahu olacak şey değil" diye ekliyor.işaret edip gülüyorum.

Oysa böyle bir hâl için henüz genç...Ona bakınca bir kez daha anlıyorum: