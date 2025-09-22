Bulut mu olsam, balık mı derken...

Arka taraftaki zeytinliklerden tatlı bir rüzgar kopup geliyor...

Yavaş yavaş gümüşlenen denizin üzerine usulca dokunup geçecek...

Varla yok arası bir dalga...

Tekneler ürpermiş gibi hafifçe sallanıyorlar.

***

Kim bilir kaçıncı kez...Kim bilir hangi yaşımdan beri böyle manzaralar karşısında aynı cümleyi tekrarlıyorum:

***

Biraz ileride kıyıya portatif sandalyeleriyle gelmiş yerliler ve emekliler var.Şimdi onların mevsimi başladı;Eylül veda edinceye kadar kıyıda oturup dünya meselelerini konuşacaklar.Kulaklarımı kapatıyorum...Cep telefonum sabahtan beri hiç durmuyor zaten...Yine de kararlıyım...ve şükür ki,henüz çok sıcak ve çok güzelhatıralarını tekrar çağırarak, yani çokkişisel bir ayin havasında sonbaharagiriş yapıyorum...

***

Dünya ve hepimiz için öyle mi ya?Biliyorum...

***

Bulut mu olsam, balık mı derken...artık "yalan dünya" havalarıyla idare edemiyor;'da atıp tutmalar hiç durmadan devam ediyor.Hayır! Kendimle baş başa kalmakta inat ediyorum.Biraz ileride kalabalık bir kaz ailesi suya girip çığlık çığlığa yıkanıyorlar; öyle güzeller ki...

***

Dün dijital bakımdan minimalizmi savunan bir makale okudum...Yazar "gibi laflar ediyordu.Gülünç artık!Sisteme kölelik mi?Bu mu yani? Sadece sosyal medya mı?

***

Toparlanıp yerimden kalkıyorum...

Olmayacak böyle...

Ülke de, dünya da kıpır kıpır.

Telefonuma bakıyorum.

Biliyorum, bir daha kafamı ondan kaldıramayacağım.

***



NOT DEFTERİ

Stresten iki ayağı bir pabuca girmiş, kazanmak, harcamak, haz almak ve ölmek konusunda sabırsız kadın ve erkekler... (J. KRISTEVA / Ruhun Yeni hastalıkları)