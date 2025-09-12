Artık öylesi böylesi kalmadı...Yaldızlar dökülüyor...kapanıyor, kapanacak...

***

Trump'ın başına bir şey gelse, Beyaz Saray'ın komutasını ele alacak adam,yani...İsrail'in Doha'ya saldırısındabir yan ("silver lining") buluyormuş...Sevinç içerisindedeyiverdi BaşkanYardımcısı...Trump'ın da bir farkı yok tabii...Ama dünya kamuoyuna kıtır atmayı da ihmal etmiyorlar tabii; neymiş, "İsrail ile tam uyum içinde değillermiş" falan...Geçiniz...

***

Biz tecrübeliyiz...Çünküdersimizi 15 Temmuz'da ağır biçimde almıştık...tayfasının kimler olduğunu da yarı yarıya kavramıştık.Lakin bütün çerçeveyi İsrail ile birlikte baştan değerlendirmek de hayati önem taşıyor...

***

Yoksa bu terim, güç ilişkileri üzerine yaldızlı bir yalan mı?Daha önemlisi de şu...ABD ile müttefiklik ilişkilerinin neresinde İsrail yer alıyor?Cevap: Her yerinde!

***

Batı'nın iktisadi, politik, ideolojik damarlarında siyonizm dolaşıyor.Peki sadece Batı'da mı böyle?

***

Bir an için arkanıza yaslanıp 20 küsur yıl öncesine gidin...

Ve o zamanki siyasi, sosyal, medyatik ortamı düşünün...

Ne kadar haberiniz olurdu İsrail'in saldırılarından?

Nasıl haber yapılırdı soykırım?

Anlamak zor değil...

Açın Youtube'u...

O dönemim medyasından arta kalmış...

Ve Gazze'de açlığa mahkûm edilen, sabah akşam bombalanan çocukları zerre umursamayan ve İsrail'i savunan heriflerin videolarını izleyin...

Ha tabii İstanbul burjuvazisinin sessizliği de ilginç değil mi?

***



NOT DEFTERİ

Devirler geçecek, hayranlıklar görecek, düşmanlıklar görecek, varlığı da, yokluğu da bütün unsurları ile tadacak, fakat mutluluğu sadece bir hatıra olarak tanıyacaktı. (TARIK BUĞRA / Küçük Ağa)