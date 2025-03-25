25 Mart 2025, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Ne dünyayı biliyorsunuz ne de kendinizi!
HAŞMET BABAOĞLU
Ne dünyayı biliyorsunuz ne de kendinizi!

Ne dünyayı biliyorsunuz ne de kendinizi!

25.03.2025, Salı
Bu nasıl bir aymazlıktır!
Böyle çocukça hayallerle politika yapılır mı?
Tarih'in "tekrar"ı konusunu böyle mi anladınız yahu!
İmamoğlu'nun siyasal yolculuğu Erdoğan'ınkini andırırsa, güçlü biçimde iktidar olacağına inananlar ne kadar çokmuş meğer...
Koca koca adamlar sosyal medyada böyle şeylerden söz ediyor.
Şiir okuduğu için içeri giren adam ile "yolsuzluk" iddiasını bir mi tutuyorsunuz?
Ama daha önemlisi şudur: Yolun benzerliğine değil, kişilere bakacaksınız.
Bir de onu destekleyenlerin karakterine...
Benzerlik yoksa, ki zerre yok!
O zaman işinize bakın; gençleri de kışkırtmayın!

***

Muhalif olmak "günü gününe uymayan budalalıklar" silsilesine mahkûm edilmek gibi bir şey olup çıktı.
Zaten geniş halk kesimlerinin geçim sıkıntısı çektiği bir ülkede ekonominin iyice bozulmasını hedeflemek ve bunu "acil eylem" planı olarak ilan etmek nasıl bir şey, adını siz koyun!
Sonra da bu saçmalıklarını uzaktan izleyip (senin için de) üzülen emeklilere, işçilere, küçük esnafa "geri zekâlılar" muamelesi yapacaksın ha!
Üzerine bir de sermaye sınıfına karşı "güceniklik" eklendi.
Eh, Gezi'de sermaye sınıfı tarafından yağlanıp ballanmışlardı, malum.
Şimdi bu desteği açıktan bulamayınca, sinirleniyorlar.
Onları kışkırtan dışarısını da görmezden gelmemeli tabii; aba altından "piyasaları mahvederiz" sopası sallanıyor.
Hem bir grup müteahhidin sıkıntılı alacak verecek işlerine alkış tutup hem de bu tavırlara girmek çok acıklı, çok gülünç...
Bir kez daha anlaşılıyor ki...
Bizim en ciddi politika sorunumuz, nitelikli muhalefetin yokluğudur.
Radikal eleştiriyi çöp bidonunda ateş yakmak sanan gençlerin arkasına saklanan bir ana muhalefet partisi tablosu felakettir.

***

Gazze için hiçbir protesto ve boykot eylemine katılmamış; şık caddelerindeki malum kafelerde inadına keyif yapmış tipler şimdi boykot listeleri yapıp bu markaları lanetliyorlar.
Niye?
Çünkü İmamoğlu için kampanyalarında destek görmemişler...
Onlara diyeceğim şu...
Sorulsa, okumuş çocuklarsınız...
Ama...
Ne dünyayı biliyorsunuz ne de kendinizi!

***


NOT DEFTERİ
Farkına varamadığımız her şey, bizim en büyük hatamız olmaya mahkûmdu. (JOHN STEINBECK / Fareler ve İnsanlar)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Uyduruktan politik bilinç 24.03.2025 Pazartesi
Çanakkale’yi daha çok öğrenip konuşmalıyız 23.03.2025 Pazar
Haftanın notları: Hiç şüpheniz olmasın! 22.03.2025 Cumartesi
Yazmalıyım 21.03.2025 Cuma
Belliydi... 20.03.2025 Perşembe
Komplocular komploları örter 18.03.2025 Salı
Çok zor olacak ama olursa... 17.03.2025 Pazartesi
Ruha yuva nerede? 16.03.2025 Pazar
Haftanın notları: Korkuttukça sevilenler! 15.03.2025 Cumartesi
Yoksa bütün hesap savaş ekonomisi mi? 14.03.2025 Cuma
Daha Fazla Gör