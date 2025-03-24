İmamoğlu ve beraberindekiler hakkındaki soruşturma ve nöbetçi sulh ceza hakimliğinin aldığı kararlara dair bilgilerigünlerdir fedakârca çalışarak aktardılar.da olup bitenleri sıcağı sıcağına yorumladılar.Ama yavaş yavaş bir şey daha yapmak; ilk bakışta detay gibi görünen amabakmak da lazım...

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Ciddi bir yolsuzluk soruşturması patlak verdiğinde kamuoyu nereye odaklanmalı dersiniz?İddialara...Sonra?Her yetişkin vatandaş şöyle bir durup kendiile iddiaları birlikte tartmalı...Hiç ayıp değil!Ama politik kamplaşmanın bu dikkat türünü nasırlaştırdığını görüyoruz.Gündelik hayatında "deyip havaatanlar, iş buralara geldiğinde sus pusoluyorlar...Üzerine politik "da eklediğimiz de işler iyice çatallaşıyor.

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Çevremdeki yıllardırSaraçhane'ye gitmeye kalktılar mesela...Her gün CHP'ye saydıran pek tanıdık tipler sırf iktidar karşıtlığı olsun diye etrafa "" içeren mesajlar yaydılar...Artık kararlılık zamanıdır..."ne olacak, hep var böyle işler" türünden yaklaşımların devri kapanıyor, kapanmalı!

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Günlerdir yaşadıklarımız içinde bir nokta daha çok önemli...Dümdüz sorayım...İmamoğlu'nu savunmak mı, yoksa fırsat bu fırsat ortalığı kendiiçin karıştırmak mı?"Sandık mandık olmadan meydanlardan yürüyüp gidelim" tavrının modası çoktan geçti amaBelli ki şu gerçeği hiç anlamamış Özel...Devletler,savunma duvarlarını yükseltiyorlar;otoritelerini hırpalayacakişlere alan açacakları dönem çoktan geçti...

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Hele halkı ekonomik krizle korkutmaya kalkan, buna çağrı çıkartan muhalif gazetecileri hiç anlamıyorum.

Hangi ülkede yaşıyorsunuz?

Hiç utanmıyor musunuz?

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AYNA

İsteklerden arınmış ruh gizleneni görür, hep isteyen ruh yalnızca istediğini görür. LAO Zİ