diye de bir şey var...Keşke baş ağrısı, mide yanması gibi bir şey olsaydı...Alışılmış ya hani...Bir ilaçla geçer ya da bir süreliğine yatıştırılırdı.Ama değil...

***

Hayır! Hayır!Yaygın halk sağlığı uygulamalarını veya hastanelerin acil servislerinde uzayan kuyrukları kastetmiyorum.

***

Ama hem ortalıkta hem de doğrudan ailenin içinde şiddet kol geziyorsa, bu nasıl olacak?Ama ilişkilerde hakkaniyet ve saygı yerini ZORBALIĞIN İKTİDARINA bırakmışsa, insan nasıl ayakta kalacak?Ama işyeri zorbalığı (mobbing) almış başını gidiyorsa, çalışma hayatı birbirini kırıp geçmeye dönüşmüşse, orada gerçekten bir "hayat" var mıdır?

***

Medyaya bakarsak...Mahalle esnafı bir anlık öfkeye kapılarak katil oluyor mesela...Bırakalım yahu şudenilen saçmalığı!..Haberlerin veriliş biçimine bakarsak...Mesela genç koca, kavga ettiği karısı evden çıkıp sakinleşmek için bir kafeye gidince daha çok kızmış...Ne yapmış peki?Her seferinde bu olaylara bakıpdeyip geçecek miyiz?Ergenlik çağında tertemiz bir çocuk, geçenlerde bir pazar yerindeyere iki akranı tarafından vahşice bıçaklanarak öldürüldü.Mesela katillerden birinin yakınlarının sosyal medyadamesajları neyin nesi, düşünüyor muyuz?

***

Okullardaki saçma sapan dersleri iptal edip "insan olmak" ve "merhamet" derslerine yer versek işe yarar mı?

Peki okullar gerçekten bir işe yarıyor mu?

Bilemiyorum artık...

Ama sosyal şiddet sarmalına karşı yapacak bir şeyler olmalı!

İlacını bulmak zorundayız.

***



NOT DEFTERİ

Galiba sırtımdan vuracaktı beni. Öyle ya, çoğu zaman, insanları gözlerine bakmadan öldürmek isterler. (J. KOSINSKI / Boyalı Kuş)