Trump tüccar...Trump deli...Trump dengesiz...Trump kendini peygamber sanıyor...Bunları alt alta yazıp köşeyi kapatayım mı?Eh, her akşam TV'lerde saatler bu laflarla geçiriliyor.Belki bu yüzden köşemi bu cümlelerle doldursam, birçoğunuzyaptığımı düşünecek...Lakin

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Trump, ABD başkanları çizgisinden bütünüyle farklı biri mi?Yüzde yüz...Öyle olduğu için seçimi kazandı.Öyle olduğu için ABD kamuoyu yoklamalarında aldığı destek sürekli büyüyor ve şu anda rekora doğru koşuyor.İçeridedışarıdatablosu çizmesi kafaları karıştırıyor, bu doğru...Ama unutmayın, onu dünya seçmedi, Amerikan halkı seçti.

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Buraları geçelim şimdi...Trump ne yapıyor, ona bakalım...Asıl anlamamız gereken şey bu...Hem içeride, hem de dışarıdamesajını restore ediyor.Ve bu çerçevede hem kendi ülkesini hem de dünyayı paranın ve askeri gücün gerçekliğiyle yüzleştiriyor.Neden?Çünkü para hâlâ ABD'de...Çünkü güç hâlâ ABD'de...İşte bu bakımdan

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Lafı uzatmaya gerek yok.Dünya şimdiküresel ekonomi" veretoriğiyle unutturulan iğrenç vekorkunç GERÇEK ile tekrar yüzleşecek...Zelenski'nin derhal Rusya ile toprak pazarlığına geçme çabası bu yüzleşmenin ilk aşaması...Ürdün Kralı'nın Oval Ofis'te başka, dışarıda başka türlü konuşması da bu yüzden...

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Bana sorarsanız...Dünya çok derin birna doğru gidiyor veTrump bunun için "aracı" işlevi görüyor.İnsan var mı gerçekten?Devletler var mı?

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Ve sen Gazze!

Sen nasıl izzetli, nasıl kahraman ve nasıl hakikiymişsin!

21. yüzyılın bütün maskelerini birer birer indiriyorsun...

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NOT DEFTERİ

İnsanoğlunun kaderi midir bu? Hakikate en çok yaklaştığı anlarda bile yalan hasreti çekmek... (TOM ROBBINS / Dur Bir Mola Ver)