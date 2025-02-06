Dünyanın egemenleri arasındaki kavgadanın hayrına sonuçlar çıkar mı?"Nerdee?" diye mırıldandığınızı duyar gibiyim.Hiç umutlanmamak daha iyi...

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Dümdüz biçimde Trump'a bakın, ne kastettiğimi anlayacaksınız...Küreselci çetenin bütün dünyayı teslim alannu ifşa edecek diye heveslendiğimiz adam bu mu?Kennedy suikastından başlayarak nihayet bütün kirli dosyaları açacak,kişi diye bakmaya şartlandırıldığımız Trump'tan bahsediyorum...

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Trump'ın Gazze için bir gün içinde yaptığı beş ayrı açıklamaya göz atınca başım döndü...Tablo şu...adım adım ve göğsünü geregere saçmalama seviyesini yükseltiyor.Gazzelileri yurtlarından sürmekle başlıyor,noktasına kadar geliyor.

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Adamlarının da başkanlarından farkı yok tabii...ABD Dışişleri Bakanıdemiş ki:İçinde Gazzelilerin olmadığı birGazze'ninmi?Ne diyor yahu bu adamlar?Bütün balıkçı ailelerinin sürüldüğü bir sahil kasabasınami bahsettikleri?

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En tepedekinden başlayarak deliriyor mu dünya?Yoksamı çağırıyor?

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Hatırlıyor musunuz, sürekli barıştan söz etmişti Trump...

Dünyanın barışa ihtiyacı olduğunu söyleyerek iktidara yürümüştü...

Daha dün bir, bugün iki...

Şimdi herkese dayılanıyor; açıktan açığa ya da ticari tehditlerle...

Demek ki neymiş?

Hegemondan yâr olmazmış!

Önce bu tartışılmaz doğruyu önümüze koyalım...

Sonra konuşacak çok şeyimiz olacak.

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NOT DEFTERİ

Bir kenti tanımanın en doğru yollarından biri, insanların orada nasıl çalıştığına, nasıl sevdiğine ve nasıl öldüğüne bakmaktır. (A. CAMUS / Veba)