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HAŞMET BABAOĞLU
Dünya deliriyor mu?

Dünya deliriyor mu?

06.02.2025, Perşembe
Dünyanın egemenleri arasındaki kavgadan "sade insan"ın hayrına sonuçlar çıkar mı?
"Nerdee?" diye mırıldandığınızı duyar gibiyim.
Hiç umutlanmamak daha iyi...

***

Dümdüz biçimde Trump'a bakın, ne kastettiğimi anlayacaksınız...
Küreselci çetenin bütün dünyayı teslim alan "pandemi oyunu"nu ifşa edecek diye heveslendiğimiz adam bu mu?
Kennedy suikastından başlayarak nihayet bütün kirli dosyaları açacak, Epstein adası müdavimlerini ifşa edecek, küreselci çetenin şantaj şebekesini ortaya dökecek kişi diye bakmaya şartlandırıldığımız Trump'tan bahsediyorum...
Şimdi Gazze'yi pazar yeri, Grönland'ı buz pateni sahası, Panama'yı su borusu sanan şu adam yani...

***

Trump'ın Gazze için bir gün içinde yaptığı beş ayrı açıklamaya göz atınca başım döndü...
Tablo şu...
Dünyanın en büyük ticari ve askeri "makine"sinin başındaki adam adım adım ve göğsünü gere gere saçmalama seviyesini yükseltiyor.
Gazzelileri yurtlarından sürmekle başlıyor, "Gazze şeridini ABD yönetecek" noktasına kadar geliyor.

***

Adamlarının da başkanlarından farkı yok tabii...
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio demiş ki: "Gazze'yi yönetmek ve güzelleştirmek için hazırız." İçinde Gazzelilerin olmadığı bir Gazze'nin "güzelleştirilmesi" mi?
Ne diyor yahu bu adamlar?
Bütün balıkçı ailelerinin sürüldüğü bir sahil kasabasına dev bir tatil köyü ve otel yapmak gibi bir şey mi bahsettikleri?

***

En tepedekinden başlayarak deliriyor mu dünya?
Yoksa modern kapitalizm "akılcı" maskesini çıkartıyor ve bizi çıplak yüzüyle tanışmaya mı çağırıyor?

***

Hatırlıyor musunuz, sürekli barıştan söz etmişti Trump...
Dünyanın barışa ihtiyacı olduğunu söyleyerek iktidara yürümüştü...
Daha dün bir, bugün iki...
Şimdi herkese dayılanıyor; açıktan açığa ya da ticari tehditlerle...
Demek ki neymiş?
Hegemondan yâr olmazmış!
Önce bu tartışılmaz doğruyu önümüze koyalım...
Sonra konuşacak çok şeyimiz olacak.

***


NOT DEFTERİ
Bir kenti tanımanın en doğru yollarından biri, insanların orada nasıl çalıştığına, nasıl sevdiğine ve nasıl öldüğüne bakmaktır. (A. CAMUS / Veba)

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