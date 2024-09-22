Dünya hâlleri kasırga gibi bastırdı...İnsan acısı ne giydiğinizi, ne yediğinizi, ne içtiğinizi bile unutturuyor."Kendinin ücrasında" yaşamak mümkün mü?

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Nasıl getirilir uyku?Koyunları atlatmak işe yaramıyor; çocuk değilsin...Karanlıkta cep ışığında sosyal medyaya falan takılmak faydasız...Kalkıp ışığı açıyor,alıp rastgele açıyorsun...Olacak şey değil ama hep olur.Şu satırlar çıkıyor karşına:"Benim çocukluğumda uyku getirmek için şu usulü tavsiye ederlerdi:Soğukluktaniçeri girdim mi, sağda iki, solda birkurna... Yekûna vardığınızda siz deuyumuş olurdunuz."ya girişinden, yani İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasından bir ay yedi gün sonra...Tan gazetesinde çıkmış.

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Bilen bilir,Sık sık vapurla bir iskeleden öbürüne gitmeye bayılır mesela ve bunu şöyle değerlendirir:1942'de çıkanbaşlıklı yazısını okumak ise garip fakat tatlı bir duygu...Henüz şehir eski semtlerin sınırlarına dayanmış, o kadar!Geleceğin ufkunda gökdelenlerle dolu yeni semtlerin hayalleri bile kurulmuyor.Ama üstat şikâyetçi...Farkındasınız, değil mi?Üstadın kilometrelerce uzak dediği yerler Zincirlikuyu, Levent tarafları...

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Saate baktım gece üçtü...Şunu okurken,yürüsem, ne görürüm, diye düşündüm..."Dar bir sokağa saparım, iğri büğrü yürürüm, etrafımda henüz hoşa gidecek bir şey yoktur. Fakat birdenbire önüme bir çeşme, bir konak eskisi, bir türbe, bir medrese, bir su terazisi, bir ufacık mezarlık çıkar. Dururum. Siz de olsanız, durursunuz.