Elinizde telefonunuz var, onu karıştırıyorsunuz; bir yandan çocuklar gelip bir şeyler soruyor; hatta belki kahve, çay, atıştırma falan derken...Bir ara ekranda sokak protestosu görüntüleri gözünüze çarpıyor; kaynana zırıltıları, atlı polisler, sirenler...İşte o anda oyuna gelip "vay be, helal olsun Tel Aviv'dekilere, bak Netanyahu'yu nasıl protesto ediyorlar" diye içinizden geçirebilirsiniz bile...Kimse soykırımın yaşandığı bölgeye gidemiyor artık.Boşluğunuza gelir ve sanırsınız ki, Tel Aviv'deki göstericiler anti-siyonist...Hayır! Onlar rehinelerin evlerine dönmesini istiyorlar, o kadar!Gazze halkı, soykırım falan umurlarında değil.

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Telegram'ın kurucusuhiçbasit bir şey değil...Telegram,tek medya platformu...Operasyon buna karşıdır, gerisi teferruat şu an...O yüzden Durov hakkında üretilecek "ifşa"lara takılmam; kimse kusuruma bakmasın; temel önceliğim Gazze ve İsrail soykırımı...

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Uyutuyorlar bizi ve dünden razıyız uyumaya...Tonla insan şöyle "post"lar atıyor bu sosyal medya platformuna: "Bu mudur yani?Kendine ayırdığın vakit bu mu?Böyle mi geçiyor vakit?Neyse, tamam! Sustum...

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Yanlış anlaşılmasın, iyi bir kahveyi severim...Değer de veririm...Ama bütün ruh dünyasını bunun üzerine kurmaya başlayangörmeye başladım, asabım bozuluyor.fikri üzerinden fena halde istismar edildiğimizi, kurulan ekonominin de berbat bir sömürü alanına dönüştüğünü görüyorum.Bir genç arkadaşıma "600 liralık el değirmenleri var, iş görüyorlar" diyorum; yüzünü buruşturuyor. İlle de o marka olacakmış...

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Oshimen transfer edildi ya, ülke ve dünya gündemi unutuldu.