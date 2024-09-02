Orta yaşlı bir çift halk otobüsüne biniyor.Durağa yaklaşırken düğmeye basıp ineceklerini belirtiyorlar.Yolcu kızıp köpürüyor.Otobüs şoförü bir şeyler söylüyor; fren tutmadı gibi bir şeyler söylüyor.O patırtı içinde kimse birbirine kulak vermez ya, öyle oluyor.Neyse ki otobüsteki diğer kişiler araya girip tarafları yatıştırıyorlar.Sonra...Şoför olanları otobüsün sahibine anlatıyor; otobüsün sahibinin oğlu kalkıp silahını alıyor;Talihsiz yolcu hastanede hayatını kaybediyor.Bütün bunlar nerede oluyor biliyor musunuz?

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Haber böyle...Ayrıntılar ve olayın arka planı yargıda ortaya çıkar.Fakat şunu biliyorum...Bir laf, bir tavır, bazen bir bakış bile insanları öfkeden delirtecek hale geliyor.Dahası...Çünkü bakıyorum; intikam duygusu ve "aile kanunu" afra tafrası giderek viral bir gerçeğe dönüşüyor.

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Yazımın girişinde yer verdiğim olayı okurken tv'de "g" haberi veriliyordu.Şimdiden söylemiş olayım...Trafiğe çıkmak, sokakta takılmak...Bir kamu taşıtına binmek...Bir lokale veya bir kafeye girmek...yanarız.Bunun üzerinde durmak zorundayız.

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Farkıdasınız, eminim...

Küfür, kıyamet, hakaret sosyal iletişimin ayrılmaz parçası haline geldi.

Yeni bir durum bu...

Sanki "zihinlerimizle oynanıyor"; ciddi söylüyorum; dalga geçmiyorum.

Sosyal mühendislik madalyonunun karanlık arka yüzü gibi...

İşin bu yanına bakmadan...

Millete hakaret eden genç bir kadının ana muhalefet partisi tarafından "onur konuğu" haline getirilmesindeki rezilliği de tam olarak kavrayamayız.

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BANA BİRAZ MÜSAADE

Azıcık dinlenmeye ihtiyacım var. Birkaç gün burada yokum, döneceğim...