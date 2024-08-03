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HAŞMET BABAOĞLU
Haftanın notları: Sürtünme ısısı

Haftanın notları: Sürtünme ısısı

03.08.2024, Cumartesi
Temel iktisat bilgisi...
"Paylaşılacak pasta iştahı kabaranlara göre daima çok küçük kalır." (Keynes)

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Günümüz insanının dramatik ıstırabı...
Paranın ruhsal hastalıkları...
Anksiyete = Acaba likitte mi kalsam?
Bolca nakit bulundurmalı mı?
Korku ve paranoya = Faiz oranları iyi mi? Kredi alsam, yanar mıyım?

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Bazı şapşallar, Olimpiyat açılışını eleştirenlere "Fransa bu, beğenirsen!" dediler sosyal medyada...
Hepsi mikro Macron havasına girmiş; gülünç bir hâl.
Beğenmek zorunda değiliz, bu bir...
Lakin gördüklerimizi Fransa sanmak da ayrı bir cahillik!
Ha! Fransa bundan sonra böyle mi olacak, diye sorarsanız...
Proje bu!
Olup olmayacağını yaşayarak göreceğiz.

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Birleşik Krallık atletleri Helen Glover ve Tom Daley, açılıştaki Seine Nehri geçişinde Titanik filminin meşhur sahnesini canlandırdılar.
İçlerine doğmuş...
Paris 2024 bir buzdağını andırıyor.
Dünya çarptı, su alıyor...

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Olimpiyata ilişkin söylenecek en temel cümle ise şu: Katil İsrail'e kucak açan Paris 2024, başladığı anda bitmiştir. Gerisi hikâye!
Popüler kültür ve başarılar bu gerçeğin üzerini kapatamaz.

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Sosyal medya dünyayı ikiye ayırıyor:
Hayran olunanlar ve hayran olanlar...
Sadece bir duygu durumundan bahsetmiyorum; bir "iktisat" alanı aynı zamanda...
Bir Youtube rakamı vereyim:
Hayranların yüzde 80'i hayranı oldukları kişiyi haftada en az bir kere görüntülemek istiyor.
Her hayran olunan kişi aynı zamanda bir "dükkân" olmaya doğru ilerliyor.

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Dijital devrim mesafeyi kaldırdı.
Hayır! Bu yakınlık değil...
Sürtünme...

***

Mesafe yok artık...
O yüzden kimse yakınlığı da, uzaklığı da bilmiyor.

***

Artık güzel manzaralar karşısında Albert Camus'yu hatırlıyorum: "İnsan bu manzaranın içinde sürgündür."

***

Bir ilkokul öğretmeniyle çay içip sohbet ediyorduk; bir ara başını sallayarak şöyle mırıldandı: "Hiç böyle olmamıştı, bütün veliler çocuklarının değeri bilinmemiş Einstein'lar olduğundan eminler. Oysa çocukların çok ciddi odaklanma problemleri var ve iki rakam görünce sınıftan sıkıntı içinde kaçmaya çalışan çocuk sayısı artıyor."
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