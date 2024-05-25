Cevap aramak için hâlâ gözlerimizi dikmiş otomobillere, binalara, silahlara bakıyoruz...Geçen yüzyıldan kalma bir dikkat bu, demode artık...Küreselci merkez ve yeni mühendislik çalışmaları iseüzerine odaklandı.Bundan haberdar mıyız?Hayır! Bugün, yangın yeri çünkü...Bizimeşgul ediyorlar; daha çok meşgul edecekler.

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, Fransa'nın en ünlü edebiyat ödülü Goncourt'u hem kendisi olarak hem de sahte kimliğiyle yazdığı romanlarla iki kez kazanmıştı...Öteki adı Emile Ajar'dı...Hani o şahane "Yalan Roman"ı bu sahte kimliğiyle yazıp yayınlatmıştı.Kitabın bir yerinde şöyle yazıyordu:

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Mitomani arttıkça artıyor...Neredeyse sarhoşları andıran bir inatçılıkla herkes birbirine yalan söylüyor.Ne için peki?Biraz dahaiçin...Biraz daha ilgi çekmek, bir parça olsun, azıcık etrafı çatlatmak için...Ve asıl gözden kaçan şey şu ki, bu yalanlar en çokiçin söyleniyor...Sosyal medya da az gazcı değil hani...Yalandan hikâyeleri süsleyip püslemede sosyal medyanın üzerine yok!

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Kifayetsiz siyasetçilerve soytarıdan bozma sosyaletkinlik figürleri...

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Bu yazvar...Olimpiyatlar artık bir bütün olarak heyecan uyandırmıyor; yarışmaların izlenme oranları düşüyor; olay giderek bir turizm etkinliğine dönüşüyor.Bakalım, Paris'i nasıl pazarlayacaklar?bu kez primvermeyeceklerdir herhalde; çok komikolur.Olimpiyat fikrinin ana düsturu olanyani "daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü" deyimine gelince, bana artık sporu değil; sürekli başkalarıyla yarışarak kafayı yiyen modern insanı çağrıştırıyor.Daha hızlı düşüyoruz.Daha yüksekten...Ve her seferinde daha güçlü, daha sert oluyor dibe çarpışımız...