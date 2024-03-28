Dört bir yanımızı korku, kaygı sardı...Her kapının ardında tehlike...Her davranışımızın ardında bir hata bizi bekliyor sanki...Deliriyor muyuz?Yoksa "" olmamız mı isteniyor?Net olan şu...avuçlarımızın arasından bir sıvı gibi akıp gitmekte...

***

Bir dakika, bir dakika!Bir politika yazısı değil bu ya da uluslararası ilişkiler analizi olmayacak.Girişi okuyunca haklı olarak böyle düşünmüş olabilirsiniz ama değil...Şunu anlatıyorum..."Ekmek yemek çok tehlikeli, iki gün buzdolabında bekletin öyle yiyin!" Haydaa...Daha geçen gün de "sık sık kahve çay içmek sağlık için büyük tehdit"ti, bugün ekmeğe mi geldik?Ondan önce de "fırından sıcak çıkmış bir poğaçanın insanı saldırganlaştırdığı"nı anlatmışlardı..

***

Korkular sadece beslenme üzerinden mi büyütülüyor? Hayır!Uzmanlığı kendinden menkul tuhaf tipler her konuda konuşup duruyorlar...Bir de hiçbir şey yapmasak da olacaklar var...Mesela, (ne demekse artık) "ruhsuz doğanlar" çoğalacakmış...Öyle ya da böyle dünya nüfusunun büyük bölümü imha olacakmış...Ve elbette...Depremler çoğalacakmış...Hani o kadar sözü ediliyor ki,bazılarımız...

***

"Toplumu çocuklaştırma" dediğim mekanizma böyle işliyor.

Tekinsiz dünya "yeni hayalet masalları"na tevil ediliyor; depresyonumuz kişisel dinamiklerinden kopartılıp glutene, tuza, şekere, yağa bağlanıyor.

Bu iddialara kulak verirsek yerimizden bile kıpırdamamız gerek...

Okurken gülüyorsunuz ama itiraf edin kaygılarımız çoktan ateşlenmiş halde değil mi? Bu kadar korkuyla içimizde azıcık kıpırdamak için bile enerji kalır mı?

Ne oluruz peki?

Yaklaşmakta olan yeni dünya düzeninin sürüsünde korkularına çoktan yenilmiş koyunlar oluruz...

***



NOT DEFTERİ

Uslanan ve sadeleşen her insan daralmış görünür. Çekmiş bir elbise gibi görünür ahaliye. Hayalin, riyanın ve kibrin o koca geniş yenli kaftanlarını çıkarınca insan küçülmüş görünür. (ŞULE GÜRBÜZ / Kıyamet Emeklis)