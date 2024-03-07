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HAŞMET BABAOĞLU
Bekleyiş

Bekleyiş

07.03.2024, Perşembe
ABD gösterisini yaptı...
Hollywood filmlerinde "kurtarıcı" paraşütçü birliklerinin indirildiği sahneler gibiydi yardımların Gazze'ye indirilişi...
Zalimin eline bırakılmış mazlumların aç biilaç yardım malzemelerine koşturuşu...
Kahredici bir çağın apaçık resmi...

***

Aynı anda ABD (Büyük İsrail) nakliye uçakları, İsrail askeri havaalanlarına tonlarca ağırlıkta bombalar indiriyordu.
O bombalar gelmese, İsrail'in soykırım operasyonu süremez çünkü...
Anlıyor muyuz bu hileleri?
Üzerinde duracak mecalimiz kaldı mı?

***

Sonra ne oldu?
Sonrası bildiğimiz, bileceğimiz ve asıl önemlisi bilmemizin istendiği gibi...
İsrail, "Gazze şeridine deniz ve havadan yardım aktarılmasına izin vereceğini ama karadaki sınır kapılarının yardıma açılmayacağını" açıkladı.
Zulmün içinde "gösteri"ye izin veriyorlar yani...
Ama işgallerini sağlamlaştırmakta kararlılar...
Gazze'yi boşaltmakta kararlılar...
Belli ki...
Gazzelileri yavaş yavaş açlığa mahkûm ederek bunu yapmayı planlamışlar.

***

Peki dünyanın kararı nedir?
Felaketin sonuçlarını beklemek mi?
İsrail, dünyadaki direniş kaynaklarının böylece zaman içinde yavaş yavaş çözüleceğini mi düşünüyor?
Hedef tam bir teslimiyet mi?
Dişlerimizi sıkarak da olsa, bu "bekleyiş" hâlinin nedeniyle, niçiniyle yüzleşmeye var mıyız?

***

İSRAİL'İN TEOLOJİK VARLIĞI
Dünyada çok, lakin bizde az seslendiriliyor.
TV yorumcularımız mı?
Çoğunun şu söyleyeceğimden haberi bile yok!
İsrail, teopolitik bir devlettir...
Yani hem ulusal varlığını hem de stratejilerini Yahudilerin Kutsal Kitabı'na dayandırmaya özen gösteriyor.
Bu da bir yana...
Son yıllarda ülkeyi yöneten koalisyonların genel karakteristiğini, partilerin inançlarını kavrayış tarzları belirliyor.
Bu gerçeği görmezden gelirsek...
Ne "İsrail sorunu"nu (Filistin sorunu yok, İsrail sorunu var!) ne de İsrail'in müttefiki Batı ülkelerine karşı taşıdığı küçümseyici politik bakışı anlayabiliriz.
Teolojik siyonizm, "yukarı"dan verilen "özel görev" üzerine kurulu bir söylemdir...
"Seçkin halk" olmaları da bu görevin üzerine bina edilmiştir.
Biliyorum, ikide bir "Siyonizm seküler bir ideolojidir" iddiasını seslendirenler var.
Sadece bir dönem için doğruydu bu...
Şimdi ise bu iddiayı sürdürmek çok yanıltıcı bir nitelik taşıyor.

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