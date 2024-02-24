Haftanın notları: Yoksa hepsi kurgu mu?

İtalya'dan dönen bir arkadaşım anlattı: Birçok şehirde evlerin balkonlarından, bir kenarına Filistin bayrağı resmedilmiş şöyle pankartlar sallandırılıyormuş:Bizde durum nasıl? Dişimizi sıkmadansöyleyebilir miyiz?

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Eski defterlerimden birinin kıyısına not düşmüşüm. Belki bu köşeye de aktarmışımdır o sıralarda, fakat şu an çok daha ürpertici bir gerçekliğe sahip:

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Felaket olayda değil, haberin verilişinde...Böyle füzeler yanlışlıkla fırlatılmaz. Niçin fırlatıldığı ise açıklanmaz, hiç hayal kurmayın!Ama esas yanlışlık, füzenin "nükleer başlıklı" olduğunu söylemekte...Doğrusu Trident füzelerinin bunun için tasarlandığı ama elbette tatbikatlarda başlığın kullanılmadığıdır.Sonra belki bir yazıda açarım konuyu ama şunu not edin:ama bazı uzmanlar en iyi hazırlanan ülkenin Birleşik Krallık olduğunu iddia ediyor.

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İnsanlık (hâlâ böyle bir şey varsa tabii) açısından acıklı nokta ise şu...Ha, şimdi dünyada her an füzelere eklenmeye hazır hâldeki nükleer başlık sayısı kaç diye soracak olursanız...Tam bilinmiyor ama nükleer karşıtı kurumların verdiği bilgiye göre dünyada 12 bin 225 adet nükleer başlık var.

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Sormaktan hep kaçınılan bir soru...Yoksa bir dehşet dengesi, uluslararası disiplin için 2. Dünya Savaşı sonrası üretilmiş bir kurgu mu?

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Kahramanmaraş Mado Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çıkardığıdergisinin "Deprem" sayısı elimde...Kapakta şöyle yazıyor: