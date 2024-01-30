İktisat neden bu kadar belirleyici?Ekmek kavgasından değil, modern hayatımızın hapishanesinden söz ediyorum, anlamışsınızdır.

***

Bu kez üretim ve tüketim ilişkilerinden...Her seferinde giderek canavarlaşan ve yeni elitler üretennden falan dem vurmayacağım...Dahayapacağım...Ve hanisorusuna dair eski bir hikâyeden başlayacağım,sonrasını siz düşünün...

***

Hıristiyanlar, bugün inançlarını kaybetmiş de olsalar, bütün akıl yürütmeleri ve kültürleri İncillerde anlatılanlara dayanır.E iyi de...Matta İncili'nde şöyle bir olay anlatılır:Bazı kaynaklarda tefeci Yahudilerin tezgâhlarınıbüyük bir öfkeyle tekmelediği anlatılır. Hıristiyan inancına göre Hz. İsa'nın vahyi dile getirme süreci Yeruşalim'deki (Kudüs) bu sarsıcı eylemle başlamıştır.

***

Şimdi sıkı durun...Neden bankalaradiyoruz?yani..Venedik'temüşteriyle aralarına koyduklarımasa işte!Hz. İsa'nın İncillerde anlatıldığına görebenzer bir şey.Modern anlamda ilk bankanın da 1587'de Venedikli Yahudiler tarafından Bancı Di Rialto adıyla kurulduğu yazılır ansiklopedilerde... Yani "doğal" iktisattan para iktisadına geçiş; paranın "maddi karşılık"tan kopuşu bugünkü dünyayı üretti.

***

Bugün değişen bir şey yok!

Tapınaktaki Yahudiler kazandı...

Bütün toplumlar kuşatma altında; paranın, borcun, faizin kuşatması altında...

Oysa bir çağ dönümündeyiz.

Konuşulacak ne varsa konuşmak zorundayız. Böyle şeyleri gazete köşelerinde dile getirmek de hep bana kalıyor.

***



NOT DEFTERİ

Stewart: Adam bir teknoloji dehası Lyndon. Kanunlar falan umurunda değil.

Lyndon: Hayır! O bir girişimci. Ve deha değil, delinin teki...

(2000 yapımı ilginç dizi DEVS'ten bir replik.)