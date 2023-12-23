Haftanın notları: En çok korktukları şey...

Global elitler dedemeye başladılar...Çok tanıdık, değil mi?Filistinli çocuklar eğitilmeli diyorlar; ABD'de temel eğitimin zayıflığından yakınıyorlar, Afrika'daki eğitimsiz kitlelerin dünyanın başına yeni dertler açacağını iddia ediyorlar...Biliyorlar çünkü...

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70 küsur gündüren çok korktukları şeyle yüzleşiyorlar...Başlarına bombalar yağarken Gazzeli yetimlerdiyor ya, ondan bahsediyorum. Çünkü tam o noktada "aydınlanma" rejimlerinin karanlık gücü yerle yeksan oluyor; bütün havaları sönüyor.

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Elektrikli otomobilleredeniyor ya, sürücüler bunu kendi akıllarınınuzantısı olarak anlıyorlar.Hayır, o "akıl"ın seninle ilgisi yok arkadaşım!Bak, mesela çoluk çocuk bir kuyrukta beklemek zorundasın. Bunu hesap etmemiştin ama oldu bir kere! Hava buz. Elektrikli otonun klimasını çalıştırıyorsun. Araçdiyor.Paltoları, montları giyiyorsun, müziği açmaya bile korkuyorsun ve artık rotaya sen karar veremiyorsun, araç karar veriyor.

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Şimdi nereden nereye...Çok eski bir yazımın başlığını severim:Hâlâ aynı kanıdayım...Başka her şeyi ancak beğeniriz ama SADECE yüzü severiz.Yüze güveniriz; yüzlere söz veririz.Güven veren de, ihanet eden de (aslında kişilikler falan değil) yüzlerimizdir.

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Doğru söylüyor o düşünür:İlişki, yüzle kurulur.Sır varsa eğer, o da yüzde saklıdır.

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Yüze çok yakın duran ve bazen onu tamamlayan veya şaşırtıcı biçimde aşan tek güç merkezitir. Üstelik yüzlerimiz tanışmadan ısrarla kaçarken,

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Demirkubuz'unfilmini izlemeye gitsem mi, yoksa yine açıpvefilmini mi izlesem? Onların üzerine tanımam çünkü...

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Yıllar sonra yinebaşladım...Yeni çıkmış taze ekmek kokusu içimdeki bütün hayat kırgınlıklarını alıp götürüyor; hele sabah için tezgâha yerleştirilmeye başlanan simitler, ay çörekleri, vd.