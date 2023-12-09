Biz söylemeye kalktığımızda, "bu komplocu düşüncelerden" deyip kulaklarınızı kapatıyordunuz.Doğrudan Birleşik Krallık Başbakan Yardımcısı'ndan,açıklaması gelince, telaşlandınız...Dowden'ın sözleri arasında gözlerden kaçan bir cümle var; şimdi bir daha okuyup düşünelim: "Eğer dünyadanistiyorsanız ama elektrik ve internet kaynağınız yoksa, nasıl haber alacaksınız?"Ne oluyor?

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Elektrik ve internet kesintilerine hazırlıklı olmalıyız; çünkü önümüzdeki dört ay içindeolacak, bu da iletişimi etkileyecek diyorlar.İnsan Kovid-19 patırtısını yaşayınca, ister istemez kuşkuya kapılıyor: Bütün bunlar yeni birprojesi için hazırlık bahaneleri mi?

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Kaç kuşakfikrine meftun insanlar olarak yetiştirildik.Şimdi külahı önümüze koyup düşünmek zorundayız:

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Hegemonların kurdukları düzenin sahtekârlıkları ortada ama buna aldıran, ne yazık ki pek az...Mesela şuaçıklamasını ele alalım...Demiş ki komite: "İsrailli sporcular hükümetlerinin yaptıklarından sorumlu kabul edilemez, İsrailli sporculara karşı ayrımcılığa izin vermeyeceğiz." Dikkat ediniz; sene başında "Olimpiyatlara katılacak Rus ve Belaruslu sporcuların, hükümetlerinin Ukrayna'daki müdahalesini destekleyip desteklemedikleri sıkı biçimde takip edilecektir" açıklaması yapan komite bu...

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On beş kişilik bir yürüyüşçü ekibi dere tepe dolaşıyor. Sonra kılavuzları bir noktada durupdiyor.Malum, dere bayır yürümek artık daha çok fiziksel bir meydan okuma anlamını taşıyor.Hayır! Fotoğraflanınca anlam kazanıyor.Garip ama gerçek...Belgeseli izlerken içimden soruyorum; kılavuz o fotoğraf molasını vermeseydi, ekiptekiler adamın saçını başını yolarlar mıydı?

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Birbirinden etkileyici Filistin filmleri izlemek isteyenlere bir tavsiye:9-15 Aralık arası, Beyoğlu Atlas Sineması.