Operasyon devam ediyor...Global politika sahnesi iyice cıvıklaştırılıp vodvil havasına bürünüyor.Niye?

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Yıllardır yazıyorum...Altan alta ama tıkır tıkır işleyen bir tezgâh bu...Bütün dünyayı avucunun içine alacakne hazırlık...Demokrasinin işlevini kaybettiği ve kitlesel temsile dayanan rejimlerin hizaya getirildiği bir aşamaya geçişindüzeni...

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Şöyle bir bakın...En önemli görüşmede uyuyan, ara ara boşlukla konuşan ABD Başkanı...Avrupa coğrafyasını bilmeyen Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanları...likleri artık kendi vatandaşlarına baygınlık veren liderler...Gelişmiş ülkelerin başınabankacılar...Bir dediği diğerini tutmayan başbakanlar...

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En son çıkış'den geldi: Yeni BaşkanKafayı kırmış biri...Hoplayıp zıplamaya başladı bile...Dünyayı böyle oyalayacak...Belkiolacak; şimdilik sakin görünen Latin Amerika'da sıcak bir çatışmaya kapı açacak...Ve onu arkadan sahneye itenellerini ovuşturarak izleyecek...

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Ama işin esasına gelelim...Böyle böyle...Kitleler "seçecek" tek bir adam kalmadığına inanacaklar...ikna olacaklar.Yarın, öbür gün...kitlelerin gözünehaklı görünecek.Hesap bu!

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Yanlış anlamayın...

Uzak gelecekten bahsetmiyorum.

Global vesayeti çoktan yaşamaya başladık ama yaşamadık sanıyoruz, bu da küreselcilerin medya ve iletişim başarısı...

Oysa pandemi tam da böyleydi.

Ya da...

En güçlü liderleri ve politikaları bile "deli gömleği" içine sokan "yeşil dönüşüm" patırtısını neyin nesi sanıyorsunuz?

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NOT DEFTERİ

Kim daha ilerisini görürse, o diğerlerine söz geçirir. Akıllı bir insan için asıl övgüler, dostlarının beğenmeleri değil, düşmanlarının diş gıcırtılarıdır. (KEMAL TAHİR / Notlar-12)